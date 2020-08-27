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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ...
askitis
askitis
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535 views • August 27, 2020
ΒΕΛΓΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΗΚΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
Συγκλονιστική στιγμή στο βελγικό κοινοβούλιο: “Γνωρίζετε αυτή τη σημαία; Αυτοί, οι Έλληνες, φρουρούν τα σύνορα μας”
Ο βουλευτής Dries van Langenhove, ο οποίος είναι το νεότερο μέλος του κοινοβουλίου, είχε ως στόχο τους σημερινούς και πρώην πρωθυπουργούς του Βελγίου σε μια συναρπαστική ομιλία ύψωσε την ελληνική σημαία σε μια ένδειξη αλληλεγγύης.
«Κύριε πρωθυπουργέ, αν έδινα τα κλειδιά του σπιτιού μου σε έναν διαρρήκτη και τον πλήρωνα να μην διαρρήξει το σπίτι μου, θα λέγατε ότι είμαι τρελός», είπε ο van Langenhove. “Λοιπόν, αυτό ακριβώς έκαναν όλα τα κόμματα του Βελγίου, το 2016 όταν υπέγραψαν τη συμφωνία εκβιασμού με τον Ερντογάν. Του δώσαμε τα κλειδιά στα ευρωπαϊκά σύνορά μας και στη συνέχεια του καταβάλλουμε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, για να μην κάνει… κατάχρηση αυτών των κλειδιών “, είπε προσθέτοντας:
“Αλλά ο Ερντογάν, φυσικά, είναι πολύ πιο έξυπνος από ό,τι εσείς. Οι Τούρκοι έχουν έναν ηγέτη ο οποίος – σε αντίθεση με εσάς – ξέρει τι είναι «Realpolitik». Ο Ερντογάν γνώριζε από την αρχή ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα να εκβιάσει την Ευρώπη με αυτή τη συμφωνία. ”
“Ξέρεις αυτή τη σημαία, κύριε Πρωθυπουργέ; Ξέρετε αυτούς τους ανθρώπους; ” ρώτησε ο van Langenhove. “Είναι οι Έλληνες, και φρουρούν τα σύνορά μας. Παρακολουθούν επίσης το μέλλον μας. Επομένως, η ερώτησή μου είναι απλή, κυρία Wilmès: συνειδητοποιείτε τώρα ποιος είναι ο πραγματικός μας σύμμαχος; “
Το όνομα του Βέλγου βουλευτή:
Dries Van Langenhove
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recg
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