Dr James Davies: Η Διασύνδεση της Ψυχιατρικής & των Μεγάλων Φαρμακοβιομηχανιών [Επεισόδιο 1 από 4]

ΩΡΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ KAI ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΚΟΒΙΝΤ.

ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΠΡΙΝ ΣΑΣ ΒΓΑΛΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ.

- «Μα γιατρέ μου όλα αυτά τα συμπτώματα που έχω ?»

- «Οι εξετάσεις σου είναι καθαρές δεν έχεις τίποτα, μάλλον πρέπει να σε εξετάσει ο συνάδελφος ψυχίατρος!»

Γιατί ο αριθμός των ψυχικών διαταραχών έχει αυξηθεί από 106 τη δεκαετία του 1960 σε περίπου 370 σήμερα;

Γιατί ο ορισμός της ψυχικής διαταραχής έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει όλο και περισσότερους τομείς της ανθρώπινης εμπειρίας;

Στο πρώτο μέρος αυτής της διάλεξης, ο Dr James Davies θα μας οδηγήσει στα παρασκήνια του πώς γράφτηκε στην πραγματικότητα η βίβλος των ψυχιάτρων, το DSM (Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders]).

H επιστήμη οδήγησε στην κατασκευή νέων κατηγοριών ψυχικών διαταραχών όπως η ADHD [Attention Deficit Hyperactivity Disorder - Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας] και η μείζων κατάθλιψη ή συντελέστηκαν λιγότερο επιστημονικές και πιο απρόβλεπτες διαδικασίες; Οι αποκλειστικές συνεντεύξεις του με τους δημιουργούς του DSM αποκαλύπτουν την απάντηση.

Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθεί με το γιατί η ψυχιατρική είναι τόσο μεγάλη επιχείρηση και γιατί, συνολικά, μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Θα αποκτήσετε εσωτερική γνώση για το πώς η ψυχιατρική έχει βάλει το πλουτισμό και το ιατρικό κύρος πάνω από την ευημερία των ασθενών.

Το κατηγορητήριο είναι καταδικαστικό: αρνητικές δοκιμές φαρμάκων που αποκρύπτονται συστηματικά, αντικαταθλιπτικά που δεν λειτουργούν καλύτερα από τα εικονικά φάρμακα, έρευνες που χειραγωγούνται τακτικά για να παράγουν θετικά αποτελέσματα, γιατροί, παρασυρμένοι από τις τεράστιες φαρμακευτικές αμοιβές, που δημιουργούν περισσότερες διαταραχές και συνταγογραφούν περισσότερα χάπια, και ηθικές, επιστημονικές και θεραπευτικές αστοχίες που αποκρύπτονται αδίστακτα από το μαζικό ιατρικο-φαρμακευτικό μάρκετινγκ.

Θα μάθετε το πραγματικό ανθρώπινο κόστος μιας βιομηχανίας που, στο όνομα της βοήθειας προς τους άλλους, στην πραγματικότητα εξυπηρετεί τον εαυτό της.

Ο Δρ James Davies αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το 2006 με διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνική και Ιατρική Ανθρωπολογία.

Είναι καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ψυχικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Roehampton και επαγγελματίας ψυχοθεραπευτής. Ο James έχει δώσει διαλέξεις σε πανεπιστήμια όπως το Χάρβαρντ, το Γέιλ, στην Οξφόρδη, το Όσλο, το Μπράουν, το UCL και το Κολούμπια.

Έχει γράψει για τους Times, το New Scientist, τον Guardian και το Salon και είναι συγγραφέας του best seller βιβλίου: “Εξιχνιάστηκε: Γιατί η ψυχιατρική κάνει περισσότερο κακό παρά καλό” [Cracked: why psychiatry is doing more harm than good].

Ο James είναι συνιδρυτής του Council for Evidence-based Psychiatry (Συμβούλιο για την Ψυχιατρική που στηρίζεται στην Τεκμηρίωση), το οποίο σήμερα αποτελεί γραμματεία της All-Party Parliamentary Group for Prescribed Drug Dependence (Κοινοβουλευτική Ομάδα όλων των κομμάτων για την Εξάρτηση από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα). Το τελευταίο του βιβλίο: "Η ψυχική υγεία σε κρίση" θα εκδοθεί αργότερα φέτος.

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