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Le plan de Trump pour attraper les traîtres
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38 views • December 31, 2020
27 décembre 2020 : https://odysee.com/@Vivresainement:f/le-plan-de-trump-pour-attraper-les-traitres:8
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Les médias essaient encore de nous faire croire un peu partout que Biden fut élu et que Trump est en train de perdre tous ses procès. En fait, l’état profond est totalement tombé dans le piège, et la dernière partie du plan de Trump est en train de se mettre en place. Une chose est sûre, c’est qu’il a joué de manière très stratégique. Partagez un max, tout le monde doit savoir.
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