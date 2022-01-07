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Joh. W. Matutis - Lebe ohne Angst - 7. Januar 2022
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Gott hilft immer im richtigen Augenblick. Gib dich nicht auf und finde zu dir selbst zurück. Es gibt noch ein anderes Leben.
Stichworte: Lasten verschwinden auf Golgatha – alles was wir brauchen, wird uns gegeben – du wirst nicht verhungern, wenn … – „steig aus und geh um das Auto herum“ – sich selbst helfen – stell es dir vor … – wie man sich nicht von der Angst lähmen lässt – deine innere Stimme gibt dir die Vision – wie man den Geist des Mangels überwindet – auf dem Weg zum Vaterhaus – die Verheißungen Gottes gelten euch und euren Kindern – wie man als ein normaler Mensch lebt – Verheißungen des Gehorsams - Gott hat einen Plan für dich und deine Familie
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Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-01-07-Lebe-ohne-Angst.mp3
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