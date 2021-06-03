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Vaccin COVID || Zut! La protéine spike est toxique!!!
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374 views • June 03, 2021
Dr. Byram Bridle est un immunologiste viral canadien. Dans une interview récente avec la journaliste Alex Pierson, il déclare que ses nouvelles recherches et travaux l’ont mené à faire des découvertes importantes sur le virus et en particulier la protéine spike des vaccins anti-COVID.
"Nous avons fait une erreur". Cette protéine spike est une toxine et crée des dommages cardio-vasculaires (entre autres)...
* Source: ON Point with Alex Pierson - https://omny.fm/shows/on-point-with-alex-pierson/new-peer-reviewed-study-on-covid-19-vaccines-sugge
* Article: https://www.francesoir.fr/societe-sante/nous-avons-fait-une-erreur-la-proteine-spike-est-elle-meme-toxique-et-dangereuse-pour
* Etude du Dr Bridle: https://alschner-klartext.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/05/Study.pdf
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This video may contain copyrighted material the use of which has not been specifically authorized by the copyright owner. Such material has been made available for the purposes of education and understanding of current issues.
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