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По ту сторону жизни. Опыт конструктора НИИ Владимира Григорьевича Ефремова
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143 views • December 31, 2021
Откровения физика Владимира Ефремова, вернувшегося с того света. Это первое научное исследование загробной жизни ученым, который сам пережил смерть. Физик Владимир Ефремов переживший клиническую смерть рассказал о том мире и некоторых его возможностях, свойствах.
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«ЧТО ТАКОЕ СОЗНАНИЕ» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/chto-takoe-soznanie
__________________________
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Всегда можно найти в интернете по поиску:
"Защита от чипизации", "Защита против принудительной вакцинации чипизации", "что такое метка зверя", "Защитная Молитва против чипизации вакцинации".
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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