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Вся правда о деньгах, энергии и экологии: "Биткоин — озеленяющая машина"
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45 views • October 02, 2021
Перед вами дубляж документальной картины “Эта озеленяющая машина”. Это — сорокаминутное видео, полноценно поясняющее почему Биткоин — лучшие деньги в истории, почему хорошие деньги должны потреблять электроэнергию и почему Биткоин на самом деле полезен для окружающей среды.
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Приятного просмотра.
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https://t.me/joinchat/ZjL24faUUlozNjA0
Делитесь этим видео с родными и близкими, ставьте лайк, если это видео вам понравится и подписывайтесь на канал — впереди много увлекательных и полезных материалов.
Приятного просмотра.
Telegram Канал - «СrурtоСurrеnсуWоrld»
Ссылка на канал:
https://t.me/joinchat/ZjL24faUUlozNjA0
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