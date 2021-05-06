Αν θέλετε να σώσετε τα παιδιά σας πρέπει να το δείτε αυτό ! 💥

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16265 views • May 06, 2021
Μωρό 2 ετών πεθαίνει μετά το εμβόλιο COVID της Pfizer. Το σύστημα VAERS καταγράφει την αναφορά θανάτου και μετά την εξαφανίζει!
https://mandataapoekso.blogspot.com/2021/05/2-covid-pfizer-vaers.html?utm_source=feedburner&;utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FCMJBj+%28%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%29
" .......Ένα κοριτσάκι 2 ετών, καθ' όλα, όπως φαίνεται από την αναφορά, υγιές, έκανε τη 2η δόση του εμβολίου COVID της Pfizer/Biontech στις 25 Φεβρουαρίου και 4 ημέρες μετά, 1 Μαρτίου, εμφάνισε παρενέργειες. Νοσηλεύτηκε για 17 ημέρες και πέθανε. Ο θάνατός του αναφέρθηκε στο σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών των εμβολίων VAERS και, κάποια στιγμή, μυστηριωδώς, η αναφορά αυτή εξαφανίστηκε. .........."
https://mandataapoekso.blogspot.com/2021/05/2-covid-pfizer-vaers.html?utm_source=feedburner&;utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FCMJBj+%28%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%29
" .......Ένα κοριτσάκι 2 ετών, καθ' όλα, όπως φαίνεται από την αναφορά, υγιές, έκανε τη 2η δόση του εμβολίου COVID της Pfizer/Biontech στις 25 Φεβρουαρίου και 4 ημέρες μετά, 1 Μαρτίου, εμφάνισε παρενέργειες. Νοσηλεύτηκε για 17 ημέρες και πέθανε. Ο θάνατός του αναφέρθηκε στο σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών των εμβολίων VAERS και, κάποια στιγμή, μυστηριωδώς, η αναφορά αυτή εξαφανίστηκε. .........."
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