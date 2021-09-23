IMPFEN! Wir lassen uns jetzt endlich alle impfen!

Impfen! Intro: (slow) C bb7 f C Einst fühlt' mich nicht fit C Wollt' Normalität zurück d7/C Wer schützt mich vor dem Virus und den Dämpfen? Bb F Die Stimmung war betrübt Die Maske hat gedrückt Mein Leben war geprägt von Angst und Kämpfen Da kam von Fern ein Ruf: d Leb' wieder mit Genuss Bb/D Steh' auf und mach jetzt mit, es ist genug: Bdim/D Komm' her! Nimm teil: Bb F Wir lassen uns jetzt endlich alle IMPFEN C Ein kleiner Pieks, kaum Ach! Danach ein wohlgemach Du weißt: Das ist er jetzt: Dein inn'rer "Endsieg"! Befreit, für immer wach Partikel, tausendfach Dein neuer Typ ersteht: die Impffabrik So folg' auch Du dem Ruf: Leb' wieder mit Genuss Schluss mit allen dummen Hirngespinsten: Sei schlau! Werd' ganz: Wir lassen uns jetzt endlich alle IMPFEN Wir sind jetzt Gen-Erwacht Der Stoff ist wahnsinnig durchdacht Der Schuss ist echte wahre "Kraft durch Freude" Wir haben Alle Macht Wir sind Ein Volk: erwacht! Ein Strahlenkranzgeflecht im Erdenkleide! Auf! Höre jetzt den Ruf: C Entblöß den Arm zum Gruß! Bb Erhebe Dich: Steh' auf und wandle "Pimpfling"! F Heil Dir im Fadenkreuz! E B Heil Euch ihr Nanoleut'! A D Heil Euch Erneuerten C# F# Spikeproteingesteuerten! C7 G Heil und Segen Dir, mein Impfling! Bb E7 A Kodiert von A bis Z C/G Agenda Great Reset d/G AI als transhumaner "Lebensborn" Bb/F F Die Zellen aufgedreht C/G 5G voll ausgesäht Ab7 Perfekter Crispr krass im Nadelhorn Eb B Ein Pflaster noch bb7 Ein kleiner Riss db7 Sag ja! Hör' endlich auf mit schimpfen g7 Eb/G Lass los! Vergiss! Bb f Wir lassen uns jetzt endlich alle IMPFEN .... F C Zitat von Geert Vanden Bossche: „Die Menschheit ist gerade dabei, ein für die meisten Personen eher harmloses Virus durch die Massenimpfungen in ein unkontrollierbares Monster zu verwandeln .... Ich bin mehr als besorgt über die katastrophalen Auswirkungen, die dies auf unsere menschliche Rasse haben würde. Die Menschen würden nicht nur den Impfschutz verlieren, sondern auch ihre kostbare, angeborene Immunität wäre enorm geschwächt. .... Bereits in den ersten Semestern an der Universität lernen die Studenten einen Kernsatz der Immunologie: Wenn sich Viren vor dem Hintergrund einer nicht optimalen Immunantwort vermehren, so ermöglicht das die Immunflucht hoch mutierender Viren.“

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