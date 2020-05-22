Estudio de la correlación entre casos de coronavirus y la presencia de redes 5G - Bartomeu Payeras i Cifre

Autor: Bartomeu Payeras i Cifre

Fecha: Marzo-Abril 2020



El autor del vídeo es D. Bartomeu Payeras i Cifre, es biólogo, especialista en microbiología. Más datos irrefutables que confirman la teoría y explican las diferencias en número de contagios/1000 habitantes entre unos países y otros. (7 abril-2020)"



Nota del autor: "He recibido opiniones y críticas por no incluir al Japón entre los países con 5G y C0V1D-19. Entre los índices de Japón y Corea del Sur hay menos de dos décimas de diferencia. Si contamos Japón, la probabilidad pasa de 1 entre 680.000.000 a 1 entre 8.500.000.000; o sea más improbable aún. - He añadido página 8: Estudio ciudad de Barcelona. Comparando correlación incidencia C0V1D-19 con otros factores socio económicos. - En el PDF inserto la imagen de Madrid capital, en lugar de la provincia como se ve en el vídeo.



Introducción:



La pandemia de COVID-19 y sus efectos a principios del 2020 ha sorprendido a científicos y políticos. Cualquier estudio encaminado al conocimiento del fenómeno y como consecuencia pueda contribuir a esclarecer las causas, debería ser promovido y/o tenido en consideración en caso de que se realice. En las redes sociales y medios de comunicación alternativos, se trata la citada correlación planteada en el enunciado. Llama la atención que, al menos en España, ningún medio se haya hecho eco de los estudios científicos sobre el tema, ni planteado pregunta alguna al Gobierno en las ruedas de prensa diarias que este realiza para dar cuenta del estado de la situación. Tampoco lo ha sido, o no ha trascendido que el equipo de científicos que asesora al gobierno español haya realizado alguna manifestación al respecto. Es de sentido común, que el poder demostrar esta correlación, sería un dato importantísimo para contribuir al conocimiento y a la solución del problema.