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Silvano Trotta - LIBERTÉ DE PENSER - JEAN-PIERRE EKMA
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2 views • July 19, 2020
Import YT 16 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=GXE2UYaMOyg
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Mes précédentes émissions avec Jean-Pierre pour les nouveaux abonnés qui le découvrent :
https://youtube.com/watch?v=WxtP2NQ8OBY
https://youtube.com/watch?v=hqg9vgnUe30
https://youtube.com/watch?v=HriArGDvvA4
https://youtube.com/watch?v=60Ubj--_Q-s
https://youtube.com/watch?v=OfQgrzFpKOA
https://youtube.com/watch?v=UUCvw_a6SRg
https://youtube.com/watch?v=4CYpENwpIN0
Sources pour cette émission :
les mathématiques et les sciences physiques :
http://serge.mehl.free.fr/anx/infor_sci.html
IA :
https://www.lesechos.fr/tech-medias/intelligence-artificielle/lintelligence-artificielle-peut-elle-remplacer-les-journalistes-1156015v
Ordre et le désordre :
https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/40/bernard_piettre.pdf_4a0931d81d9c1/bernard_piettre.pdf
"vlady" le mathématicien
https://www.revue3emillenaire.com/blog/la-necessite-dune-nouvelle-comprehension-du-monde-par-vladimir-rosgnilk/
simple basique
https://youtube.com/watch?v=2bjk26RwjyU
le rapport Kinsley
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=1422" dir="auto
Etienne de la Boétie - servitude volontaire
https://www.singulier.eu/textes/reference/texte/pdf/servitude.pdf
Le début de l'effacement de notre mémoire historique 1953
https://www.wired.com/2010/04/0413mk-ultra-authorized/
la foule psychologique Gustave le Bon
https://www.infoamerica.org/documentos_pdf/lebon2.pdf
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Mes précédentes émissions avec Jean-Pierre pour les nouveaux abonnés qui le découvrent :
https://youtube.com/watch?v=WxtP2NQ8OBY
https://youtube.com/watch?v=hqg9vgnUe30
https://youtube.com/watch?v=HriArGDvvA4
https://youtube.com/watch?v=60Ubj--_Q-s
https://youtube.com/watch?v=OfQgrzFpKOA
https://youtube.com/watch?v=UUCvw_a6SRg
https://youtube.com/watch?v=4CYpENwpIN0
Sources pour cette émission :
les mathématiques et les sciences physiques :
http://serge.mehl.free.fr/anx/infor_sci.html
IA :
https://www.lesechos.fr/tech-medias/intelligence-artificielle/lintelligence-artificielle-peut-elle-remplacer-les-journalistes-1156015v
Ordre et le désordre :
https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/40/bernard_piettre.pdf_4a0931d81d9c1/bernard_piettre.pdf
"vlady" le mathématicien
https://www.revue3emillenaire.com/blog/la-necessite-dune-nouvelle-comprehension-du-monde-par-vladimir-rosgnilk/
simple basique
https://youtube.com/watch?v=2bjk26RwjyU
le rapport Kinsley
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=1422" dir="auto
Etienne de la Boétie - servitude volontaire
https://www.singulier.eu/textes/reference/texte/pdf/servitude.pdf
Le début de l'effacement de notre mémoire historique 1953
https://www.wired.com/2010/04/0413mk-ultra-authorized/
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https://www.infoamerica.org/documentos_pdf/lebon2.pdf
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