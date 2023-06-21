Почему банки стремительно закрывают отделения... О введении «CBDC» («цифровой валюты центрального банка»)

https://bit.ly/3XRvfPj —"... Об отмене «наличных» и электронных «безналичных» денег. Теперь два эти прежние вида денег будут в итоге полностью отменены и даже запрещены, включая все «криптовалюты»! Не для того устраивался «мировой кризис» с полной гиперинфляцией (превращением денег в ничего не стоящие бумажки и цифры на прежних счетах), чтобы позволить пребывать каким-то «альтернативам» для получения средств к существованию! В том числе будут полностью запрещены и бартер, натуральный обмен, в качестве якобы «контрабанды», будто нарушающей работу новой якобы «спасительной» финансовой «системы CBDC». Об этом всём уже давно предупреждалось, например, в известной книге бывшего сотрудника Британских спецслужб, имевшего доступ к планам глобалистов. «…На руках у неэлиты не будет никаких наличных денег или монет. Все расчёты будут выполняться с помощью дебетной карточки, на которой будет нанесён идентификационный номер владельца. Любое лицо, нарушившее нормы и правила Комитета 300, будет наказано приостановлением действия его или её карточки на время, зависящее от характера и тяжести проступка. Когда эти люди пойдут за покупками, они вдруг обнаружат, что их карточки внесены в чёрный список, и они не смогут получить никаких продуктов или услуг. Попытки продавать «старые» монеты, то есть серебряные монеты древних или изшедших народов, будут разсматриваться как тяжкое преступление, караемое смертью. Все старые монеты потребуют сдать к определённому сроку вместе с пистолетами, ружьями, взрывчатыми веществами и автомобилями. Только элите и высокопоставленным функционерам Мирового Правительства будет разрешено иметь личное оружие, деньги и автомобили…» (Джон Колеман. «Комитет 300», 1992. — из статьи «Заговор против человечества», Сайт www.USMALOS.com). Также будут запрещены частные домашние хозяйства, создаваемые для производства собственных продуктов в целях независимости от «системы зверь» (во многих странах это давно уже введено в официальную практику под разными предлогами). Также наивностью есть надеяться на покупку золота и серебра в качестве будто «надёжного средства» для приобретения средств к существованию. Некоторые, которые не приняли Истинной Защиты, надеются на то, что будут жить в отдалённых заброшенных селениях, в тайге, или каких-то пещерах, и что поэтому силовые структуры глобалистов до них не доберутся. Но это лишь оттянет на некоторое время неумолимый финал с их насильственным чипированием! Потому что после клеймения большинства, силы Тьмы начнут искать всех остальных, оставшихся непомеченными..."





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