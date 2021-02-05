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Sessão 36: tecnologia de mRNA parte 2
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Vídeo original 04:08:00 até 04:30:00
Nesse momento eles falam de uma possibilidade enorme de um crash econômico, falta de comida, que as pessoas estão procurando informação REAL e abandonando os canais principais de informação na TV, e que historicamente depois que as pessoas confiam no estado instigando o medo, e percebem que tudo é uma mentira, pessoas estão acordando da ilusão, se revoltam e há grande manifestação populacional de fúria e ódio, e como em outros países que não estão em lockdown não tiveram piora no contagio do vírus, como Suécia, Tanzânia, e mais uns outros 3....
site da publicação original = https://corona-ausschuss.de/
Vídeo original: https://youtu.be/vca1uVerXGQ
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Nesse momento eles falam de uma possibilidade enorme de um crash econômico, falta de comida, que as pessoas estão procurando informação REAL e abandonando os canais principais de informação na TV, e que historicamente depois que as pessoas confiam no estado instigando o medo, e percebem que tudo é uma mentira, pessoas estão acordando da ilusão, se revoltam e há grande manifestação populacional de fúria e ódio, e como em outros países que não estão em lockdown não tiveram piora no contagio do vírus, como Suécia, Tanzânia, e mais uns outros 3....
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