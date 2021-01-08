Lin Wood - Ein wahrer Held und Patriot kämpft für die Welt

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89 views • January 08, 2021



Lucian Lincoln "Lin" Wood Jr.:

US-amerikanischer Held und Anwalt ...

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... steht loyal an der Seite des PotUS und deckt die Schandtaten des Sumpfes im genauen Zeitplan auf



ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

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Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!



I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal ❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶Lucian Lincoln "Lin" Wood Jr.:US-amerikanischer Held und Anwalt ...B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​onorieren☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥... steht loyal an der Seite des PotUS und deckt die Schandtaten des Sumpfes im genauen Zeitplan aufШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf. Keywords donald trumpmagalin wood

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