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Тартар и Зофос. Люцифер. Левиафан. Красный зверь. Саранча из кладязя бездны. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 3 ноября 2024 г.
Neba Luch
Neba Luch
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10 views • 5 months ago

Тартар и Зофос. Люцифер. Левиафан. Красный зверь. Саранча из кладязя бездны. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 3 ноября 2024 г.

Скачать ВИДЕО https://t.me/luchneba/13891 ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://cloud.mail.ru/public/XSqV/1LU7XQoZC

doc https://cloud.mail.ru/public/rEKo/SPFYMxkri

odt https://cloud.mail.ru/public/wnhC/Q9jt3TAzL


Оригинал на английском

https://cloud.mail.ru/public/PkJC/iRv15nkmK

https://cloud.mail.ru/public/1X2L/pC1wujyYX


АУДИОЗАПИСЬ mp3 https://cloud.mail.ru/public/rFqX/fDn2V3MAG

Обсуждение к этим видео и документам в группе канала

Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты:

"28-я глава Иезекииля предоставляет подробное описание помазанного херувима. Мы видим драгоценные камни на херувиме, так же как драгоценные камни были на наперснике/нагруднике Первосвященника (Исх 28:4-2). В Исайе 14:12 имя Люцифер (в Синод. переводе денница), “светоносец”; на иврите h1966. helel, происходит от h1984 (в смысле яркости); утренняя звезда: — люцифер.

Ис 14:12 Как ты пал с небес, о Люцифер, сын утра!


1 Енох 10:4-7  И вновь Господь сказал Рафаилу: Свяжи Азазеля по рукам и ногам и брось его во тьму: и сделай яму в пустыне…

В День Искупления/Йом Кипур один из 2 видов жребия был жребий Азазеля, козла отпущения, и этот жребий означает тех, кто принял начертание зверя. Откр 19:20 … которыми он обольстил принявших начертание зверя… Это доказывает, что одно из дел, которые антихристу надлежало сделать — это ввести начертание зверя!


Армагеддон предполагает взаимодействие с этими существами, к-рых выпускают как армию саранчи. Описание саранчи напоминает 200 ангелов, которые были связаны на 70 поколений и затем выпущены. Саранча в Откр 9:3 выходит из дыма. Это печь, медный котёл. Эти ангелы согрешили. А что нужно преступникам? Найти хорошего адвоката. Таким адвокатом был Енох. Он знал истину, и они просили его представить их дело перед Престолом и ходатайствовать за них. Когда мы знаем правду, то же самое может произойти с нами. Эти сущности могут пытаться заключать с нами сделки. Они знают что у них мало времени! Нам нельзя поддаваться обольщению. В Армагеддоне у нас есть возможность заключить их в тюрьму. Христос говорит каждой из церквей в 2-3-й главах Откровения: “тому, кто победит”. Победит что? Зверя и саранчу! В Откр 18:2 “пал Вавилон... сделался... пристанищем (тюрьмой g5438) всякой нечистой и отвратительной птице”. Поэтому мы можем заключать их во временную тюрьму, а когда Христос вернётся на Своём белом коне, они будут брошены в огненое озеро! Ефесской церкви Христос говорит: “вспомни, откуда ты ниспал, и покайся” (Откр 2:5), это означает что нам нужно вернуться в Эдемский Сад и иметь дело со змеем. Это Армагеддон!"


Крюк в челюстях антихриста

Иез 19:4 в цепях (h2397) отвели его

Иез 29:4 Я вложу крюк (h2397) в челюсти твои

h2397 крюк, кольцо https://bible.by/symphony/word/22/180/


Подробнее в видео Лиланда Антихрист-лев в наручниках в тюрьме

https://www.youtube.com/watch?v=R5D801VU1RQ&list=PLp1vC26N8HRVbc1H7mkunu3dneBn94UNV&index=7


Календарь Еноха на 2024 г https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy


Схемы Лиланда по 14 годам Апокалипсиса (2010-2024 гг)


Вр. шкала Даниила от Бафомета 25 июля 2015 г до Армагеддона 16 августа 2024 г https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y

7 лет изобилия и 7 лет скорби https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/

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