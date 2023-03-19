Mensonges, sophismes et complotisme : l'univers de Conspiracy Watch - par Pierre Chaillot

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5 mars 2023 : https://www.youtube.com/watch?v=G0OjIB2NeSU
Décoder l'éco : https://www.youtube.com/@Decoderleco
Description d'origine :
Il y a 15 jours, l'équipe de Conspiracy Watch a publié une vidéo visant à décrédibiliser mon livre "Covid 19 : ce que révèlent les chiffres officiels", toujours dans le top des ventes depuis 6 semaines. Au menu, sophismes, mensonges, complotisme et cours d'anglais !