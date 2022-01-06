Documentaire sur l'Antidote Universel

La science et l'histoire du dioxyde de chlore. La NASA l'a proclamé antidote universel en 1987. Depuis lors, des milliers de personnes se sont remises de maladies grâce à cette substance et aujourd'hui, de nombreux médecins et scientifiques affirment qu'elle est puissamment efficace pour de nombreuses applications.Le documentaire explore l'histoire, la sécurité et l'efficacité de l'antidote universel et propose des interviews de médecins et de personnes qui l'ont utilisé.Pour en savoir plus, cliquez sur l'un des liens ci-dessous.L'Antidote Universel film documentaireGroupe francophone de diffusion ClO2https://t.me/antidoteuniverselGroupe francophone d'entraide ClO2:https://t.me/joinchat/87eiYS4ke4E2NzZkSite web :Télécharger gratuitement ici :https://t.me/theuniversalantidote