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Documentaire sur l'Antidote Universel
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1134 views • January 06, 2022
La science et l'histoire du dioxyde de chlore. La NASA l'a proclamé antidote universel en 1987. Depuis lors, des milliers de personnes se sont remises de maladies grâce à cette substance et aujourd'hui, de nombreux médecins et scientifiques affirment qu'elle est puissamment efficace pour de nombreuses applications.
Le documentaire explore l'histoire, la sécurité et l'efficacité de l'antidote universel et propose des interviews de médecins et de personnes qui l'ont utilisé.
Pour en savoir plus, cliquez sur l'un des liens ci-dessous.
L'Antidote Universel film documentaire
Groupe francophone de diffusion ClO2
https://t.me/antidoteuniversel
Groupe francophone d'entraide ClO2:
https://t.me/joinchat/87eiYS4ke4E2NzZk
Site web :
https://theuniversalantidote.com
Télécharger gratuitement ici :
https://t.me/theuniversalantidote
Le documentaire explore l'histoire, la sécurité et l'efficacité de l'antidote universel et propose des interviews de médecins et de personnes qui l'ont utilisé.
Pour en savoir plus, cliquez sur l'un des liens ci-dessous.
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