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Jean-Jacques Crevecoeur présente Massimo Mazzucco. Ce sont les medias main stream qui diffusent les "fake news".
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16 views • August 01, 2020
https://www.fulllifechannel.com/channel/Jean-Jacques-Crevecoeur
Cette vidéo sur la censure des réseaux sociaux a d'autant plus de sens aujourd'hui que la chaîne YT de Jean-Jacques a été supprimée par YouTube le 29 juillet 2020 pour des raisons purement arbitraires.
Lien vers la vidéo CDL33 de Jean-Jacques :
https://www.brighteon.com/6c6c838a-405c-4f15-8e09-4023228885c9
Cette vidéo : Import YT 1er mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=d-6o1-LuySI
Chaîne YY Chase Mc Cain : https://www.youtube.com/channel/UCYxQTZ5LYLnLD72B1QzAwRQ
Cette vidéo présente Massimo Mazzucco, un lanceur d'alerte italien qui démontre brillamment que les fake news se trouvent davantage dans les médias dominants que chez les enquêteurs indépendants.
Quelques lanceurs d'alerte et sites d'information francophones que je cautionne (liste à compléter) :
— Le site le plus complet en français sur l'immense question des vaccins : Initiative Citoyenne Belgique : http://initiativecitoyenne.be/
— Un site sur les enjeux de la 5G : Robin des Toits : https://www.robindestoits.org/
— Regenere (Thierry Casasnovas) : https://www.youtube.com/user/thierry66pasteque
— Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
— Radio Québec : https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
Cette vidéo sur la censure des réseaux sociaux a d'autant plus de sens aujourd'hui que la chaîne YT de Jean-Jacques a été supprimée par YouTube le 29 juillet 2020 pour des raisons purement arbitraires.
Lien vers la vidéo CDL33 de Jean-Jacques :
https://www.brighteon.com/6c6c838a-405c-4f15-8e09-4023228885c9
Cette vidéo : Import YT 1er mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=d-6o1-LuySI
Chaîne YY Chase Mc Cain : https://www.youtube.com/channel/UCYxQTZ5LYLnLD72B1QzAwRQ
Cette vidéo présente Massimo Mazzucco, un lanceur d'alerte italien qui démontre brillamment que les fake news se trouvent davantage dans les médias dominants que chez les enquêteurs indépendants.
Quelques lanceurs d'alerte et sites d'information francophones que je cautionne (liste à compléter) :
— Le site le plus complet en français sur l'immense question des vaccins : Initiative Citoyenne Belgique : http://initiativecitoyenne.be/
— Un site sur les enjeux de la 5G : Robin des Toits : https://www.robindestoits.org/
— Regenere (Thierry Casasnovas) : https://www.youtube.com/user/thierry66pasteque
— Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
— Radio Québec : https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
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