1. Hier noch etwas sehr wichtiges über die Blaulicht-LED-Diktatur:Diese Menschen haben seit fast 30 Jahren PRiSMA Farbbrillen entwickelt,die nach der SpektroChrom-Methode weiterentwickelt wurden.Die Blaulichtfilterbrillen haben sie bereits im Jahre 2007 entwickeltund bieten sie seit dieser Zeit an.Damals wurden wir deshalb noch "belächelt".In diesem Blogbeitrag hier sind besonders wichtige Informationen zu finden, zum Beispiel warum "Warmtonlicht" von LEDs überhaupt nichtmit dem von Glühlampenlicht zu vergleichen ist uvm.Der Irrtum ist ganz leicht zu erkennen,aber man braucht die nötigen,jedoch ganz einfach nachvollziehbaren Informationen.Dieser Beitrag eignet sich für die Weiterverbreitung:www.innovative-eyewear.de2. Mehr zur aktuellen Clownshow:Szenen von 2017Ein echter Zeitmarker:J. verlassen RuBest of Creepy Joe:Sammlung von Fakes