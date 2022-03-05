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228 - Alois Irlmaier - losfahren und zubunkern - WANN ???
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23145 views • March 05, 2022
1. Hier noch etwas sehr wichtiges über die Blaulicht-LED-Diktatur:
Diese Menschen haben seit fast 30 Jahren PRiSMA Farbbrillen entwickelt,
die nach der SpektroChrom-Methode weiterentwickelt wurden.
Die Blaulichtfilterbrillen haben sie bereits im Jahre 2007 entwickelt
und bieten sie seit dieser Zeit an.
Damals wurden wir deshalb noch "belächelt".
In diesem Blogbeitrag hier sind besonders wichtige Informationen zu finden, zum Beispiel warum "Warmtonlicht" von LEDs überhaupt nicht
mit dem von Glühlampenlicht zu vergleichen ist uvm.
Der Irrtum ist ganz leicht zu erkennen,
aber man braucht die nötigen,
jedoch ganz einfach nachvollziehbaren Informationen.
Dieser Beitrag eignet sich für die Weiterverbreitung:
https://www.innovative-eyewear.de/die-blaulichtdiktatur/
www.innovative-eyewear.de
2. Mehr zur aktuellen Clownshow:
Szenen von 2017
https://imgur.com/SE3jQkh
Ein echter Zeitmarker:
J. verlassen Ru
https://twitter.com/_/status/1500152639304122380
Best of Creepy Joe:
https://twitter.com/MrsT106/status/1499882430668619780?cxt=HHwWiIDSzffH09ApAAAA
Sammlung von Fakes
https://waronfakes.com/
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Diese Menschen haben seit fast 30 Jahren PRiSMA Farbbrillen entwickelt,
die nach der SpektroChrom-Methode weiterentwickelt wurden.
Die Blaulichtfilterbrillen haben sie bereits im Jahre 2007 entwickelt
und bieten sie seit dieser Zeit an.
Damals wurden wir deshalb noch "belächelt".
In diesem Blogbeitrag hier sind besonders wichtige Informationen zu finden, zum Beispiel warum "Warmtonlicht" von LEDs überhaupt nicht
mit dem von Glühlampenlicht zu vergleichen ist uvm.
Der Irrtum ist ganz leicht zu erkennen,
aber man braucht die nötigen,
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