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Gli astronauti superano loro stessi con le bugie 23 Settembre 2016
leplaylist
leplaylist
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162 views • November 25, 2021
Ancora una volta un sacco di bugie fra gli astronauti.
Questo il link originale: https://youtu.be/Jt__RjfZmB4
Buona visione.
ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, Whatsapp ecc.)
AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.

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Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli

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1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

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My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103


✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
Keywords
hoaxnasafakeastronautiattori
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