10 Народов в Армагеддоне 💥 Лиланд Джонс. Аудиоперевод от YouTube

10 Народов в Армагеддоне. Лиланд Джонс. Аудиоперевод (автоматический ИИ) от YouTube
Ориг. видео от 12 марта 2026 г. The 10 Nations of Armageddon https://www.bitchute.com/video/Hvya0WsVOfNm
Заметки (на англ)
https://1drv.ms/w/c/ff613ac29da4cc31/IQCnUhtuq6UqSZyrhLvVoZdTAZt9ROp7rGawnwX6qUQ0900?e=ASSlpO
Данное видео - это запись автоматического перевода с Ютуба.
Ниже основные ошибки (остальное более-менее если сами будете смотреть цитаты из Библии). Символ >>> означает как должно быть, она указывает на исправленный вариант.
англ. "Carchemish"
YouTube аудиоперевод "война... в Камеше"
>>> "при реке Евфрате в Кархемисе"
Иер 46:2 о Египте, о войске фараона Нехао, царя Египетского, которое было при реке Евфрате в Кархемисе и которое поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского.
англ. "Hazor"
YouTube аудиоперевод "Хазар"
>>> Асор, Асорский
Иер 49:28 О Кидаре и о царствах Асорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь: вставайте, выступайте против Кидара и опустошайте сыновей востока!
YouTube аудиоперевод "святой Люцифер"
>>> "Хэлэл/Халаль Люцицер"
Пояснение (из Протокола 3 ноября 2024)
В Исаии 14:12 указано имя Люцифер (в Синодальном переводе денница), означающее “светоносец”; на иврите это слово H1966 hêylêl, происходит от H1984 (в смысле яркости); утренняя звезда: — люцифер
https://www.blueletterbible.org/lexicon/h1966/kjv/wlc/0-1/
https://bible.by/strong-hebrew/1966/
англ. "BOWL"
YouTube аудиоперевод: "ангел вылил свой ЯД в Еврфат"
>>> "свою ЧАШУ"
Откр 16:12 Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного.
англ. "overshadowing"
YouTube аудиоперевод: "земля где сияют крылья"
>>> "земле, ОСЕНЯЮЩЕЙ крыльями"
Ис 18:1 Горе земле, ОСЕНЯЮЩЕЙ крыльями по ту сторону рек Ефиопских,
англ. "Dedan"
YouTube аудиоперевод: "Дан"
>>> "Дедан (Деданские)"
Ис 21:13 Пророчество об Аравии. — В лесу Аравийском ночуйте, караваны Деданские!
англ. "Tyre... Tarshish"
YouTube аудиоперевод: "Таер... Тас"
>>> "Тир... Фарсис (Таршиш)"
Ис 23:1 Пророчество о Тире. — Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен; нет домов, и некому входить в дома. Так им возвещено из земли Киттийской.
англ. "red Heifer"
YouTube аудиоперевод: "Красный Аист" (https://youtu.be/3ceAUNdKouE?list=PLp1vC26N8HRXjMUUO4QJkzoE96IkjyU9J&t=1977)
>>> "Рыжая/Красная ТЕЛИЦА"
Ис 15:5 Рыдает сердце мое о Моаве; бегут из него к Сигору, до третьей Эглы (ТЕЛИЦЫ); восходят на Лухит с плачем; по дороге Хоронаимской поднимают страшный крик;
Иер 48:34 От вопля Есевона до Елеалы и до Иаацы они поднимут голос свой, от Сигора до Оронаима, до третьей Эглы (ТЕЛИЦЫ), ибо и воды Нимрима иссякнут.
см. https://bible.by/strong/hebrew/5697/
подробнее https://youtu.be/F0vALr4i8nI?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1168
англ. "Eliakim", "Baruch"
YouTube аудиоперевод: "Хелкум", "Бару"
>>> "Елиаким", "Варух" (2 писца/книжника)
Ис 22:20 И будет в тот день, призову раба Моего Елиакима, сына Хелкиина,
англ. "Bozrah"
YouTube аудиоперевод: "над БозорОй"
(https://youtu.be/3ceAUNdKouE?list=PLp1vC26N8HRXjMUUO4QJkzoE96IkjyU9J&t=2056)
>>> "над ВосОром/БОцой" (Восор/Боцра)
Иер 49:22 Вот, как орел поднимется он, и полетит, и распустит крылья свои над Восором; и сердце храбрых Идумеян будет в тот день как сердце женщины в родах.
см. https://bible.by/strong/hebrew/1224/
Ещё где-то автопереводе было УАЭ, речь идёт про Арабские Эмираты ОАЭ (UAE)
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Обсуждение к видео и док-нтам Лиланда на русском в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba Группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh