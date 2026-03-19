10 Народов в Армагеддоне 💥 Лиланд Джонс. Аудиоперевод от YouTube
Neba Luch
Neba Luch
3 views • Yesterday

10 Народов в Армагеддоне. Лиланд Джонс. Аудиоперевод (автоматический ИИ) от YouTube

Ориг. видео от 12 марта 2026 г. The 10 Nations of Armageddon https://www.bitchute.com/video/Hvya0WsVOfNm

Заметки (на англ)

https://1drv.ms/w/c/ff613ac29da4cc31/IQCnUhtuq6UqSZyrhLvVoZdTAZt9ROp7rGawnwX6qUQ0900?e=ASSlpO


Данное видео - это запись автоматического перевода с Ютуба.

Ниже основные ошибки (остальное более-менее если сами будете смотреть цитаты из Библии). Символ >>> означает как должно быть, она указывает на исправленный вариант.


англ. "Carchemish"

YouTube аудиоперевод "война... в Камеше"

>>> "при реке Евфрате в Кархемисе"

Иер 46:2 о Египте, о войске фараона Нехао, царя Египетского, которое было при реке Евфрате в Кархемисе и которое поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского.


англ. "Hazor"

YouTube аудиоперевод "Хазар"

>>> Асор, Асорский

Иер 49:28 О Кидаре и о царствах Асорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь: вставайте, выступайте против Кидара и опустошайте сыновей востока!


YouTube аудиоперевод "святой Люцифер"

>>> "Хэлэл/Халаль Люцицер"

Пояснение (из Протокола 3 ноября 2024)

В Исаии 14:12 указано имя Люцифер (в Синодальном переводе денница), означающее “светоносец”; на иврите это слово H1966 hêylêl, происходит от H1984 (в смысле яркости); утренняя звезда: — люцифер

https://www.blueletterbible.org/lexicon/h1966/kjv/wlc/0-1/

https://bible.by/strong-hebrew/1966/

англ. "BOWL"

YouTube аудиоперевод: "ангел вылил свой ЯД в Еврфат"

>>> "свою ЧАШУ"

Откр 16:12 Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного.


англ. "overshadowing"

YouTube аудиоперевод: "земля где сияют крылья"

>>> "земле, ОСЕНЯЮЩЕЙ крыльями"

Ис 18:1 Горе земле, ОСЕНЯЮЩЕЙ крыльями по ту сторону рек Ефиопских,


англ. "Dedan"

YouTube аудиоперевод: "Дан"

>>> "Дедан (Деданские)"

Ис 21:13 Пророчество об Аравии. — В лесу Аравийском ночуйте, караваны Деданские!


англ. "Tyre... Tarshish"

YouTube аудиоперевод: "Таер... Тас"

>>> "Тир... Фарсис (Таршиш)"

Ис 23:1 Пророчество о Тире. — Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен; нет домов, и некому входить в дома. Так им возвещено из земли Киттийской.


англ. "red Heifer"

YouTube аудиоперевод: "Красный Аист" (https://youtu.be/3ceAUNdKouE?list=PLp1vC26N8HRXjMUUO4QJkzoE96IkjyU9J&t=1977)

>>> "Рыжая/Красная ТЕЛИЦА"

Ис 15:5 Рыдает сердце мое о Моаве; бегут из него к Сигору, до третьей Эглы (ТЕЛИЦЫ); восходят на Лухит с плачем; по дороге Хоронаимской поднимают страшный крик;

Иер 48:34 От вопля Есевона до Елеалы и до Иаацы они поднимут голос свой, от Сигора до Оронаима, до третьей Эглы (ТЕЛИЦЫ), ибо и воды Нимрима иссякнут.

см. https://bible.by/strong/hebrew/5697/

подробнее https://youtu.be/F0vALr4i8nI?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1168


англ. "Eliakim", "Baruch"

YouTube аудиоперевод: "Хелкум", "Бару"

>>> "Елиаким", "Варух" (2 писца/книжника)

Ис 22:20 И будет в тот день, призову раба Моего Елиакима, сына Хелкиина,


англ. "Bozrah"

YouTube аудиоперевод: "над БозорОй"

(https://youtu.be/3ceAUNdKouE?list=PLp1vC26N8HRXjMUUO4QJkzoE96IkjyU9J&t=2056)

>>> "над ВосОром/БОцой" (Восор/Боцра)

Иер 49:22 Вот, как орел поднимется он, и полетит, и распустит крылья свои над Восором; и сердце храбрых Идумеян будет в тот день как сердце женщины в родах.

см. https://bible.by/strong/hebrew/1224/


Ещё где-то автопереводе было УАЭ, речь идёт про Арабские Эмираты ОАЭ (UAE)


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/


Обсуждение к видео и док-нтам Лиланда на русском в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba Группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

