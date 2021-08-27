Emberfeletti (2020) teljes film magyarul | Láthatóvá tett Láthatatlan | tudat | elme | pszichológia

foldonkivuliek 3 followers Follow 2 Share Add to... Share Report

19 views • August 27, 2021





A filmrendező médium és tisztánlátó is, így nagy mennyiségű saját tapasztalata van a tudatosság és az érzékszerveken túli érzékelés területén. Egyetemi tudósokkal és tudatkutatókkal kézzelfogható és mérhető(!!!) bizonyítékokat ad ezekre a látszólag csodás jelenségekre, melyeket mindnyájan hasznosíthatunk.



A film kétségbe vonhatatlan tudományos eszközökkel bizonyítja, hogy mindannyian képesek vagyunk emberfeletti képességek elsajátítására, amely nemcsak érdekesség, hanem a mindennapi életben is hasznosítható, például közlekedésnél vagy önvédelemnél, sőt komoly és nagyon súlyos betegségek, például született és szerzett vakság esetén is óriási életminőség-javulást érhetünk el.



A filmben szereplő úttörő tudományos kísérletek és demonstrációk révén megérthetjük az összefüggéseket saját tudatunk és teremtő erőnk valódi természetéről, az elme és az anyag, valamint a tudat és az elme kapcsolatáról.



Felfedezhetjük, hogy egy olyan, az elme által kreált virtuális valóságban élünk, amelyben saját elménken keresztül, az elme feletti tudatként, képesek vagyunk irányítani a külső-belső fizikai valóságunkat, beleértve saját DNS-ünket, és így jobb egészséget és egy kiteljesítőbb életet, életélményt alkothatunk magunknak.



A film végül megmutatja, hogy amint a láthatatlan világok láthatóvá válnak (a tudatunk és az elménk hatása a külső-belső valóságunkra), úgy ez a magasabb szintű mentális megértés és szellemi tudatosság az embereket emberfeletti emberekké alakítja.



A filmben a magas rangú Kaliforniai Egyetem (UCLA) és a Harvard legkülönbözőbb területeket integráló tudósai, önvédelmi sportot gyakorlók, a CIA és az orosz titkosszolgálat egykori kiképzői és jelenkori instuktorok is szolgáltatnak bizonyítékokat.



A film nagyon hamar bekerült az iTunes Movies - Top Documentaries közé is: globális debütálása után kevesebb, mint egy héttel már a 16. legnézettebb dokumentumfilm lett világszerte a platformon.





>>>> A FILM TARTALOMJEGYZÉKE:



Bevezető: első 11 perc

1. Fejezet (11m58s) – Pszichikus távolbalátás – információszerzés messziről, a CIA eltitkolt eredményei

2. Fejezet (27m58s) – Fizikai testünk természetfeletti képességei – prekogníció; DNS- és pH-módosítás

3. Fejezet (45m18s) – Láthatóvá tehető gondolatok – vizuális és auditív reprezentáció; ráhatás a környezetre

4. Fejezet (1h15m39s) – Elme az anyag felett, tudat az elme felett – pszichokinézis és telekinézis: ráhatás fizikai behatás nélkül közelről és nagy távolságból

5. Fejezet (1h31m35s) – Hétköznapi emberként is képes vagy természetfeletti tettekre - vakból látóvá; jediképző

6. Fejezet (1h48m19s) – Összefoglaló, végső következtetések





A rendező másik kitűnő filmje, tudatosság és földönkívüli témában, ami Steven Greer és David Wilcock exopolitikai filmjeivel egy szinten említendő, mert egyedülállót alkotott benne a tudatosság és az ufológia tudományos összekötésével: „Földönkívüli Találkozás: Itt Vannak (2020)”. Ez a film 2020 őszén lesz elérhető magyar nyelven.





>>>> FŐBB WEBOLDALAK A FILMBŐL:



és

(Paul Smith egykori CIA távolbalátás kiképző)

(Tudatkutató Intézet, IONS, Institute of Noetic Sciences; Edgar Mitchell asztronauta alapította)

és

(Colin Harrington, Synesthesia Studio)

és

>>”Jediképzők”:

(Essex, UK; Nikola Farmer; teacher training Európa-szerte!!! és világszerte)

(VibraVision)

és

(InfoVision, Mark Komissarov és Mihaela Istrati)

(online oktatás, Institute of Biosensory Psychology)





>>>> A FILMBEN MEGSZÓLALÓ TUDÓSOK ÉS KUTATÓK:



Dr. Rudy Schild, PhD. asztrofizikus, Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ

Dr. Dean Radin PhD. vezető kutató, IONS (Edgar Mitchell asztronauta alapította Tudatkutató Intézet)

Dr. Glen Rein PhD. kvantumbiológus, Harvard Orvosi Iskola

Dr. Tom Campbell, PhD. fizikus, a mindenség elmélete (TOE, Theory of Everything) egyik elismert tudós kutatója és filozófus

Dr. Jim Gimzewski, PhD. biofizikus, Kaliforniai Egyetem (UCLA)

Dr. Don Estes, PhD. orvosi technológus és idegkutató, Yeshiva University és Harvard

Dr. Eben Alexander, MD. idegsebész, Harvard Orvosi Iskola

Dr. George Weissman, PhD. elméleti fizikus

Dr. Mike Weliky, PhD. idegkutató, Rochester Egyetem A több díjat is nyert "Emberfeletti: A Láthatóvá tett Láthatatlan" című dokumentumfilm, természetfeletti képességeket elsajátító hétköznapi emberek tapasztalatain és támadhatatlan bizonyítékokon keresztül cáfolja meg a fősodratú tudomány állításait; a tudatkutatás mindannyiunk számára, mindennapokban alkalmazható legújabb eredményeit mutatja be.A filmrendező médium és tisztánlátó is, így nagy mennyiségű saját tapasztalata van a tudatosság és az érzékszerveken túli érzékelés területén. Egyetemi tudósokkal és tudatkutatókkal kézzelfogható és mérhető(!!!) bizonyítékokat ad ezekre a látszólag csodás jelenségekre, melyeket mindnyájan hasznosíthatunk.A film kétségbe vonhatatlan tudományos eszközökkel bizonyítja, hogy mindannyian képesek vagyunk emberfeletti képességek elsajátítására, amely nemcsak érdekesség, hanem a mindennapi életben is hasznosítható, például közlekedésnél vagy önvédelemnél, sőt komoly és nagyon súlyos betegségek, például született és szerzett vakság esetén is óriási életminőség-javulást érhetünk el.A filmben szereplő úttörő tudományos kísérletek és demonstrációk révén megérthetjük az összefüggéseket saját tudatunk és teremtő erőnk valódi természetéről, az elme és az anyag, valamint a tudat és az elme kapcsolatáról.Felfedezhetjük, hogy egy olyan, az elme által kreált virtuális valóságban élünk, amelyben saját elménken keresztül, az elme feletti tudatként, képesek vagyunk irányítani a külső-belső fizikai valóságunkat, beleértve saját DNS-ünket, és így jobb egészséget és egy kiteljesítőbb életet, életélményt alkothatunk magunknak.A film végül megmutatja, hogy amint a láthatatlan világok láthatóvá válnak (a tudatunk és az elménk hatása a külső-belső valóságunkra), úgy ez a magasabb szintű mentális megértés és szellemi tudatosság az embereket emberfeletti emberekké alakítja.A filmben a magas rangú Kaliforniai Egyetem (UCLA) és a Harvard legkülönbözőbb területeket integráló tudósai, önvédelmi sportot gyakorlók, a CIA és az orosz titkosszolgálat egykori kiképzői és jelenkori instuktorok is szolgáltatnak bizonyítékokat.A film nagyon hamar bekerült az iTunes Movies - Top Documentaries közé is: globális debütálása után kevesebb, mint egy héttel már a 16. legnézettebb dokumentumfilm lett világszerte a platformon.>>>> A FILM TARTALOMJEGYZÉKE:Bevezető: első 11 perc1. Fejezet (11m58s) – Pszichikus távolbalátás – információszerzés messziről, a CIA eltitkolt eredményei2. Fejezet (27m58s) – Fizikai testünk természetfeletti képességei – prekogníció; DNS- és pH-módosítás3. Fejezet (45m18s) – Láthatóvá tehető gondolatok – vizuális és auditív reprezentáció; ráhatás a környezetre4. Fejezet (1h15m39s) – Elme az anyag felett, tudat az elme felett – pszichokinézis és telekinézis: ráhatás fizikai behatás nélkül közelről és nagy távolságból5. Fejezet (1h31m35s) – Hétköznapi emberként is képes vagy természetfeletti tettekre - vakból látóvá; jediképző6. Fejezet (1h48m19s) – Összefoglaló, végső következtetésekA rendező másik kitűnő filmje, tudatosság és földönkívüli témában, ami Steven Greer és David Wilcock exopolitikai filmjeivel egy szinten említendő, mert egyedülállót alkotott benne a tudatosság és az ufológia tudományos összekötésével: „Földönkívüli Találkozás: Itt Vannak (2020)”. Ez a film 2020 őszén lesz elérhető magyar nyelven.>>>> FŐBB WEBOLDALAK A FILMBŐL: http://SRI.com és http://medium.com/dish (Stanford Research Institute) http://RViewer.com (Paul Smith egykori CIA távolbalátás kiképző) http://Noetic.org (Tudatkutató Intézet, IONS, Institute of Noetic Sciences; Edgar Mitchell asztronauta alapította) http://Psiometrics.com és http://ThePortacle.com (Don Estes) http://Syn-Interactive.com (Colin Harrington, Synesthesia Studio) http://Therm-App.com és http://OpGal.com (hőkamera app)>>”Jediképzők”: http://ICUacademy.co.uk (Essex, UK; Nikola Farmer; teacher training Európa-szerte!!! és világszerte) http://Mp-usa.org (VibraVision) http://Sehen-Ohne-Augen.de és http://See-Without-Eyes.com (Stuttgart, Németország) http://Mkomissarov.com/en (InfoVision, Mark Komissarov és Mihaela Istrati) http://MetaPortalru.com (online oktatás, Institute of Biosensory Psychology)>>>> A FILMBEN MEGSZÓLALÓ TUDÓSOK ÉS KUTATÓK:Dr. Rudy Schild, PhD. asztrofizikus, Harvard-Smithsonian Asztrofizikai KözpontDr. Dean Radin PhD. vezető kutató, IONS (Edgar Mitchell asztronauta alapította Tudatkutató Intézet)Dr. Glen Rein PhD. kvantumbiológus, Harvard Orvosi IskolaDr. Tom Campbell, PhD. fizikus, a mindenség elmélete (TOE, Theory of Everything) egyik elismert tudós kutatója és filozófusDr. Jim Gimzewski, PhD. biofizikus, Kaliforniai Egyetem (UCLA)Dr. Don Estes, PhD. orvosi technológus és idegkutató, Yeshiva University és HarvardDr. Eben Alexander, MD. idegsebész, Harvard Orvosi IskolaDr. George Weissman, PhD. elméleti fizikusDr. Mike Weliky, PhD. idegkutató, Rochester Egyetem Keywords magyartudatossagelmetudomanypszichologia

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