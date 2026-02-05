π. Θεόδωρος Ζήσης, " Ἄξιος διάδοχος τοῦ Χρυσοστόμου ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ; ".

"Τίποτε κοινό μεταξύ τους. Ὅλα ἀντίθετα στή ζωή καί στή διδασκαλία τους". Τήν Κυριακή 1η Φεβρουαρίου (Τελώνου καί Φαρισαίου), στήν αἴθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης", τοῦ Συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 183) καί ὧρες

ἕως

, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης ἀνέπτυξε τό θέμα: "Ἄξιος διάδοχος τοῦ Χρυσοστόμου ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ; ". Στίς διάφορες λατρευτικές ἐκδηλώσεις πού ἔγιναν μέ τήν παρουσία τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στήν Θεσσαλονίκη κατά τό διάστημα τῆς πρόσφατης ἐπίσκεψής του, ὁμιλῶν ὁ Πατριάρχης καί προσφωνῶν ὁ Μητροπολίτης Φιλόθεος ἀναφέρθηκαν, σύν τοῖς ἄλλοις, καί εἰς τό ὄτι δῆθεν ἐπαξίως ὁ Βαρθολομαῖος εἶναι διάδοχος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ π. Θεόδωρος ἔδειξε, ὅτι τό νά εἶσαι ἄξιος διάδοχος αὐτοῦ τοῦ μεγίστου Πατρός καί Διδασκάλου δέν ἐξαρτᾶται μόνον ἀπό τήν χρονική ἱστορική διαδοχή, ἀλλά καί ἀπό τήν διαδοχή στήν ζωή καί στήν διδασκαλία: "Καί Θρόνων μέτοχος, καί τρόπων διάδοχος". Ἡ διαδοχή διακόπτεται, ὅταν δέν ὑπάρχει διαδοχή στήν ὀρθόδοξη δογματική διδασκαλία, ὅταν ἀποδέχεται ὁ Ἐπίσκοπος αἱρετικές καί ἀντιπατερικές διδασκαλίες καί δημιουργεῖ σχίσματα καί διαιρέσεις, ὅπως ἀπό τήν νεότητά του πράττει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, μέ ἀποκορύφωμα τήν ψευδ-οσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης (2016) καί τό ψευδο-αυτοκέφαλο τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν. Ἀνήκει ὁ Πατριάρχης, μαζί μέ τούς ὁμοίους προκατόχους του Μελέτιο Μεταξάκη καί Ἀθηναγόρα, στήν κακή τριάδα Πατριαρχῶν, στούς τρεῖς ὀλετῆρες τῆς Ὀρθοδοξίας· αὐτοί ἔχουν ἐκτρέψει τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τόν ὀρθόδοξο δρόμο πρός τήν σκολιά καί διεστραμμένη ὁδό τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς ἐκκοσμίκευσης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου. Ἔχει ἐκφρασθεῖ ὁ ἴδιος ἐναντίον τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἐνθαρρύνει δέ, ἐνισχύει καί βραβεύει τήν Μεταπατερική καί Ἀντιπατερική Θεολογία τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος. Ἐνδεικτικά παρουσίασε ἀποδεικτικά στοιχεῖα ὁ π. Θεόδωρος γιά τίς ἐκτιμήσεις του καί εὐχήθηκε ἔστω τώρα, περί τά τέλη τῆς ζωῆς του, νά ἐπανέλθει στόν ὀρθόδοξο δρόμο, νά γίνει ἄξιος διάδοχος τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καί νά μή προσπαθεῖ νά ἐκτρέψει καί τήν Ὀρθόδοξη καί Πατερική Θεσσαλονίκη στόν καταστροφικό δρόμο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅπως φαίνεται νά ἐπιτυγχάνει πλήρως μέ τόν νέο Μητροπολίτη της, Φιλόθεο.