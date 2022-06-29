فاجعه دموکراسی لیبرال در دوران گذار و حسن های دموکراسی ملی

تعریف #دموکراسی چیست؟ آیا دموکراسی هدف است یا وسیله ؟ هدف جامعه آنهم با فرهنگ پایین و عقب مانده چه باید باشد؟ آیا دموکراسی محتوای فرهنگی جامعه را تغییر می دهد یا #انقلاب_ایرانی هازلی ؟ آیا دموکراسی در همه مکان ها و همه زمان‌ها مفید است؟ چرا دموکراسی در دوران گذار به فاجعه فروپاشی کشور می انجامد؟ چه نوع رژیم سیاسی در دوران گذار می تواند مفید باشد؟ انواع دموکراسی کدام است؟ #دموکراسی_ملی که #هازلی در کتاب #مانیفست_اندیشکده_ایرانزمین می گوید چیست و تفاوت آن با #لیبرال_دموکراسی چیست؟ آیا روشنفکران ساده لوح ایرانی دموکرات اند؟ آیا #شاهزاده دموکرات است؟ آیا #جمهوریخواهان ایرانی دموکرات اند؟ #دیکتاتوری #جهان_وطن ها در #اپوزیسیون به چه معناست؟ چرا صدای هازلی را از همه رسانه ها و شبکه ها قطع می کنند در صورتی که همه مخالفان و حتی موافقان جمهوری اسلامی کاملا آزادند؟ پاسخ پرسش های بالا به علاوه #افشاگری درباره #منشه_امیر و #اسرائیل و خیانتش به #جمشید_شارمهد را در این برنامه ببینید!

