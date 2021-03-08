Эндрю Кауфман "Вирусы SARS-CoV (SARS, ТОРС) не были выделены, то есть их не существует!"

YouTube удалил это видео вскоре после того как доктор Кауфман его опубликовал, при том, что оно полностью состоит из объективных научных фактов.



Видео-лекция доктора Эндрю Кауфмана (Dr. Andrew Kaufman), где он разоблачает самое важное исследование о вирусе SARS, опубликованное 15 мая 2003 года в одном из самых престижных научных журналов Nature. Полное название вируса SARS - это SARS-CoV-1, то есть, это вирус, как нам говорят, предположительно имеющий отношение к Covid-19, второе название которого SARS-CoV-2 . То есть, это вирус - предшественник текущего Covid-19. Посмотрев это видео, Вы поймете, как заголовки статей вводят людей в заблуждение. Потому что в этой статье утверждают, что вирус SARS-CoV-1 был выделен и постулаты Коха были полностью выполнены для него. Однако, когда Вы ознакомитесь с содержанием статьи, Вы поймете что это вовсе не так. Авторы этого исследования заявляют, что они выделили вирус SARS и выполнили постулаты Коха, то есть доказали, что этот вирус вызывает атипичную пневмонию. Что такое постулаты Коха? Это логические правила, лежащие в основе микробиологии, которым Вы должны следовать, если Вы хотите доказать, что определенный микроорганизм вызывает болезнь. Как оказалось, это не было сделано для вируса SARS, а все заявления в этой статье - ложь. Доктор Эндрю Кауфман, с помощью своей научной, но понятной для всех презентации, подробно и наглядно объясняет, почему. Все это значит, у нас не только нет доказательств патогенности вируса SARS, у нас нет доказательств его существования. Точно так же как и вируса Covid-19 (SARS-CoV-2).