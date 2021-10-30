Ο Ρολαν Ντυμά μιλά για τα Βρετανικά σχέδια ανατροπής της κυβέρνησης της Συρίας

Ο Roland Dumas (γεννημένος στις 23 Αυγούστου 1922) είναι Γάλλος δικηγόρος και σοσιαλιστής πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών υπό τον πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν από το 1984 έως το 1986 και από το 1988 έως το 1993. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του Συνταγματικού Συμβουλίου από το 1995 έως το 1999.

Σ' αυτήν τη συνέντευξη του 2013, αποκαλύπτει ότι οι Βρετανοί σχεδίαζαν την ανατροπή της συριακής κυβέρνησης, τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την έναρξη των αναταραχών στη Συρία.