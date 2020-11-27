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KILLING WARPSPEED -PETITION FOR ADMINISTRATIVE :ACTION REGARDING:CONFIRMATION OF EFFICACY:END POINTS OF THE PHASE III:Docket No.FDA-2020-P-2225CLINICAL TRIALS OF COVID-19:VACCINES
US CONTINENTAL MILITIA RF
US CONTINENTAL MILITIA RF
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77 views • November 27, 2020
https://secureservercdn.net/198.71.233.107/7mw.a02.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/11/Stay-Pfizer-vaccine-phase-3-trial.pdf
PATRIOTS
DEFEND AGAINST WARPSPEED NAZI SS SOLDIERS AND CONTRACTORS WITH EXTREME PREJUDICE [read: LETHAL FORCE ]
ARREST GENERAL PERNA ON SIGHT, COURT MARTIAL, AND EXECUTE FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE
WHEN WARPSPEED COMES TO YOUR TOWN OR CITY, KILL THE LOGISTIC SUPPLY LINE; CITIZENS ARREST ALL WARSPEED PERSONNEL FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE.
https://secureservercdn.net/198.71.233.107/7mw.a02.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/11/Stay-Pfizer-vaccine-phase-3-trial.pdf
Keywords
vaccinessecond amendment2nd amendmentcovid-19warpspeed
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