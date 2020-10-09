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Izdelava avtomobilskih nadstreškov, avtomobilskega nadstreška
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2 views • October 09, 2020
Nadstreški so sestavljeni iz jeklenih cevnih profilov ter pločevinaste kritine s 15 mm polnilom,
površinska obdelava, mokro barvanje, korozijska garancija 5-15 let, integriran žleb ter odtočna cev, obrobe iz pocinkane barvne pločevine, CE certifikat, jeklena konstrukcija spada skladno s SIST EN 1090-2:2008 v izvedbeni razred EXC 2. Jekleni avtomobilski nadstrešek, nadstreški, montažni avtomobilski nadstrešek, nadstreški kovinski nadstrešek, poceni nadstrešek, moderni avtomobilski nadstrešek, nadstreški kvaliteteten avtomobilski nadstrešek, avtomobilski nadstrešek, nadstreški, izdelava avtomobilskega nadstreška, montaža nadstreška, izdelava avtomobilskega nadstreška, montaža avtomobilskega nadstreška, avtomobilskih nadstreškov.
Track: We Were Young — Vendredi [Audio Library Release]
Music provided by Audio Library Plus
Watch: https://youtu.be/apBsft8E-hc
Free Download / Stream: https://alplus.io/we-were-young
površinska obdelava, mokro barvanje, korozijska garancija 5-15 let, integriran žleb ter odtočna cev, obrobe iz pocinkane barvne pločevine, CE certifikat, jeklena konstrukcija spada skladno s SIST EN 1090-2:2008 v izvedbeni razred EXC 2. Jekleni avtomobilski nadstrešek, nadstreški, montažni avtomobilski nadstrešek, nadstreški kovinski nadstrešek, poceni nadstrešek, moderni avtomobilski nadstrešek, nadstreški kvaliteteten avtomobilski nadstrešek, avtomobilski nadstrešek, nadstreški, izdelava avtomobilskega nadstreška, montaža nadstreška, izdelava avtomobilskega nadstreška, montaža avtomobilskega nadstreška, avtomobilskih nadstreškov.
Track: We Were Young — Vendredi [Audio Library Release]
Music provided by Audio Library Plus
Watch: https://youtu.be/apBsft8E-hc
Free Download / Stream: https://alplus.io/we-were-young
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