SSP Allianz Update: RECON - Reptilien Agenda enthüllt - Schattenwesen, Dämonen & KI-Verehrung

Alphavuk 84 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

99 views • July 07, 2022

Offizielles Update des geheimen Weltraumprogramms der Allianz: Aufklärungsmission über die Basen der Orion-Gruppe auf dem Mond, dem Mars und der Antarktis - Teil 2 Bald: Weitere SSP Alliance Update Episoden finden Sie auf Ascension Works TV:

https://ascensionworks.tv/ssp-alliance-updates/



Meine Werke findet Ihr hier:

One Great Work Network: https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk

YT: https://www.youtube.com/channel/UCnYAKmlbcxhpXCR5KIAyqKw

Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/3d9uwsGWyR3d/

Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/alphavuk

Odyssee: https://odysee.com/@Alphavuk:7

Telegram: t.me/Alphavuk_Mark_Passio t.me/Alphavuk_Zusatzmaterial t.me/Adrenochrom_Pedogate t.me/Newsvuk

Meine Website: www.alphavuk.net

Vielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk: https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk/donate/ Keywords intelsspdeutschalphavukrecon

Show More