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Ανοίγουμε τις πόρτες των Ι.Ναών - Μητροπολίτης Σταγών & Μετεώρων Θεόκλητος
Η Πλατυτέρα των Ουρανών
Η Πλατυτέρα των Ουρανών
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6 views • May 30, 2020
Μετά την Θεία Λειτουργία, το πρωί της Κυριακής του Θωμά, ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος τόνισε ότι: Όλες τις προηγούμενες Άγιες μέρες του Πάσχα κάναμε υπακοή στο Κράτος για την ασφάλεια όλων μας. Σφραγίσαμε τις Εκκλησιές μας, σταματήσαμε να χτυπάμε και τις καμπάνες.
Όμως είδαμε χθες μια καλλιτέχνη να ανεβαίνει πάνω σε καρότσα και να γυρίζουν με ηχεία στους δρόμους της Αθήνας και να τραγουδούν και να χορεύουν. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατέβηκε με μία μεγάλη ομάδα ανθρώπων συνωστισμένοι μεταξύ τους, χωρίς μέτρα ασφαλείας και να παρακολουθούν.
Επειδή, λοιπόν δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και επειδή η πράξη αυτή μας προσβάλει όλους εμάς που κάναμε την υπακοή μας, κλειστήκαμε στους Ναούς μας, σφραγίσαμε και τα μικρόφωνα, σφραγίσαμε και τις καμπάνες, για να μην παρανομήσουμε. Όταν οι Επιτάφιοι δεν βγήκαν, όταν οι Λιτανείες των Ιερών Εικόνων δεν βγαίνουν ούτε καν με έναν παπά, και γίνονται όλα αυτά στην Αθήνα, τότε είμαστε κι εμείς υποχρεωμένοι να κάνουμε το ίδιο.
Άρα, λοιπόν, και τις πόρτες ανοίγουμε των Ναών και τα μικρόφωνα ανοίγουμε και τις καμπάνες χτυπάμε και είμαστε εδώ για να απολογηθούμε σε όποιον έχει το παράπονό του. Χριστός Ανέστη!
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orthodoxmeteorontheoklitos
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