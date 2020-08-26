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54 - Le Grand Réveil - Partie II - Le Gros Bug de la Physique
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5 views • August 26, 2020
Démonstration que la science officielle a fait fausse route depuis plus de cent ans avec la relativité générale d'Einstein, qui peut être avantageusement remplacée par une théorie dynamique de la gravitation, comme n'a cessé de l'affirmer Nicolas Tesla du début du XXème siècle.
Plus d'explications techniques dans cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=QHNhwmumZaA
et dans cette série sur l'électromagnétisme :
https://www.youtube.com/watch?v=YfnrACtclWE
https://www.youtube.com/watch?v=JY_XgdQkbHk
https://www.youtube.com/watch?v=W5PhXi59bbM
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