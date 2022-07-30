Кэтрин Остин Фиттс Невидимая война и урожай человечества физически, финансово и духовно

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Бывший помощник министра здравоохранения Кэтрин Остин Фиттс возвращается в третьей части своей глубокой дискуссии с темным журналистом Даниэлем Листом и рассказывает о том, как центральные банкиры внедрили всемирную инфраструктуру наблюдения и отслеживания транзакций, чтобы собрать урожай человечества физически, финансово и духовно. Кэтрин считает, что сейчас время выбирать между свободой и тиранией
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