© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Онлайн-митинг. «Выборы прошли. Как выживать будем?»
Follow
0
Share
Report
40 views • October 06, 2021
Полное видео см..тут;
https://vk.com/video-183578784_456240851
См. ещё:
Советские документы. Когда и как нас лишили Родины и всех прав
https://vk.com/video632191270_456239422?list=188cb35290b97124c8
Когда силовики повернутся на сторону народа?!
29 сент. 2021 г. https://youtu.be/kf8nr5em6zA
https://ok.ru/portalhick/topic/153398012357446
ЭТО СЕНСАЦИЯ!!! СМОТРЕТЬ СРОЧНО! 🔥🔥🔥🔥 https://youtu.be/x6R10yn_EOw
В МАС\СОНских (ГОЛиВУД и ДИСней) (мульт)/и/фильмах нам всё давно показали и рассказали что ГЛОБАЛИСТЫ/САТАНИСТЫ хотят сделать с нами!,,, И ЭТО НАШИ ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ что МЫ приняли это за FANтастику и мистику!!!,,, https://vk.com/video253946085_456239044
См. ещё;
https://vk.com/videos-50790720?section=album_48
https://ok.ru/portalhick/video
https://vk.com/video-183578784_456240851
См. ещё:
Советские документы. Когда и как нас лишили Родины и всех прав
https://vk.com/video632191270_456239422?list=188cb35290b97124c8
Когда силовики повернутся на сторону народа?!
29 сент. 2021 г. https://youtu.be/kf8nr5em6zA
https://ok.ru/portalhick/topic/153398012357446
ЭТО СЕНСАЦИЯ!!! СМОТРЕТЬ СРОЧНО! 🔥🔥🔥🔥 https://youtu.be/x6R10yn_EOw
В МАС\СОНских (ГОЛиВУД и ДИСней) (мульт)/и/фильмах нам всё давно показали и рассказали что ГЛОБАЛИСТЫ/САТАНИСТЫ хотят сделать с нами!,,, И ЭТО НАШИ ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ что МЫ приняли это за FANтастику и мистику!!!,,, https://vk.com/video253946085_456239044
См. ещё;
https://vk.com/videos-50790720?section=album_48
https://ok.ru/portalhick/video
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.