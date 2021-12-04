B.I.G. News 54. Как не угодить в мышеловку

Boris Grinblat 139 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

184 views • December 04, 2021





🗣 В этом выпуске обсудили:

• Почему в бедных неуколотых странах нет модной болезни;

• Последние заявления ВОЗ;

• Почему нельзя играть в эти игры;

• Падение репутации медицины;

• Изменения уколотых людей;

• Как действовать;

• Необходимость ежедневно продолжать работу.



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⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News

• B.I.G. News 53. Держим строй

• B.I.G. News 52. Остановите, Вите надо выйти

• B.I.G. News 51. Кручу, верчу, запутать хочу

• B.I.G. News 50. Юбилейный выпуск. Новые возможности

• B.I.G. News 49. Неофашизм в действии



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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео. 🧔👩‍ B.I.G. News — это интересные, важные и актуальные новости через призму Бориса и Инги Гринблат.🗣 В этом выпуске обсудили:• Почему в бедных неуколотых странах нет модной болезни;• Последние заявления ВОЗ;• Почему нельзя играть в эти игры;• Падение репутации медицины;• Изменения уколотых людей;• Как действовать;• Необходимость ежедневно продолжать работу.📜 Страничка Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/ 📜 Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм https://www.instagram.com/medalternativa.info/ ⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News• B.I.G. News 53. Держим строй https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-53/ • B.I.G. News 52. Остановите, Вите надо выйти https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-52/ • B.I.G. News 51. Кручу, верчу, запутать хочу https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-51/ • B.I.G. News 50. Юбилейный выпуск. Новые возможности https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-50/ • B.I.G. News 49. Неофашизм в действии https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-49/ 📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.infoМы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa ⏬ Подписывайтесь на наши группы:— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo — Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info — Одноклассники https://ok.ru/medalternativa — Телеграм https://t.me/medalternativa_info— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо— Фейсбук Страница MedAlternativa.info— Brighteon, канал Boris Grinblat❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео. Keywords vaccinationwhobig news

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