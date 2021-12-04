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B.I.G. News 54. Как не угодить в мышеловку
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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184 views • December 04, 2021
🧔👩‍ B.I.G. News — это интересные, важные и актуальные новости через призму Бориса и Инги Гринблат.

🗣 В этом выпуске обсудили:
• Почему в бедных неуколотых странах нет модной болезни;
• Последние заявления ВОЗ;
• Почему нельзя играть в эти игры;
• Падение репутации медицины;
• Изменения уколотых людей;
• Как действовать;
• Необходимость ежедневно продолжать работу.

📜 Страничка Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
📜 Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм https://www.instagram.com/medalternativa.info/

⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News
• B.I.G. News 53. Держим строй https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-53/
• B.I.G. News 52. Остановите, Вите надо выйти https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-52/
• B.I.G. News 51. Кручу, верчу, запутать хочу https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-51/
• B.I.G. News 50. Юбилейный выпуск. Новые возможности https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-50/
• B.I.G. News 49. Неофашизм в действии https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-49/

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— Brighteon, канал Boris Grinblat

❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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