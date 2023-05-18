Un Moment de Prières avec Père Eric et Padre Bruno du 11.05.2023. Le Don et les Grâces

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Soyez les bienvenus sur la chaîne Chrétiens d'Occident, pour le live de ce soir, en duplex de Colombie, que vous pourrez revoir en replay.
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• Un Moment de Priè...
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Nos remerciements à Wynn de Gyfu et Ansy Dotra pour les textes mis à disposition gratuitement pour nos réunions de prières.
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