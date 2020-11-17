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Ответы на вопросы №14
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149 views • November 17, 2020
🔴 Наш основной канал на Youtube Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g.
🔴 Все материалы выложены на сайте http://vera77.com/.🔴 Наш канал в Telegram: https://t.me/vera77_channel 🔴 Вопросы присылайте на почту [email protected].
🔴 Альтернативный видео-хостинг: https://www.brighteon.com/channels/vera77.
Содержание:
04:30 Письмо слушателя. "Моя знакомая борется в одиночку с вышками, рамками, не принимает масочный режим в Москве. Хочет и меня подключить. У меня нет желания писать в прокуратуру, минкомсвязь и Роспотребнадзор, постоянно писать заявления в полиции».
17:32 Письмо слушателя. «Добрый день! Подскажите, можно ли написать отказ от ИНН и СНИЛС по электронной почте?
Маску не ношу, поэтому ходить по этим инстанциям будет сложновато.
Благодарю за ответ».
21:10 Письмо слушателя. «Вы слишком хорошо думаете о масонах».
25:25 Молиться только остается. Не получится молитвенника вакцинировать.
28:00 Письмо слушателя. «Что делать если по-близости всего одна церковь, а там батюшка требует одевать маски. Не дает целовать крест».
37:32 Благодатный огонь 2012 арабы. https://www.youtube.com/watch?v=dZmzfQeZBAQ .
42:04 Письмо слушателя. «Игорь Николаевич вы сами запутались. Постарайтесь пожалуйста вот это объяснить, как можно с еретиком, раскольником, шаманом, язычником, сектантом, ОБЪЕДИНЯТСЯ???».
46:42 Письмо слушателя. «Мир вам, Игорь Николаевич можно ли оформиться страховку на Автомобиль опасно ли это для души Спаси Господи».
47:40 Письмо слушателя. «Вместо масок везде должны предлагать, например, или дольку чеснока/лимона/имбиря или гвоздику. Пока едешь в автобусе - жуй гвоздику, пока сидишь в кабинете чиновника - жуй гвоздику (или чеснок, смотря что предложат). Что лучше? Раздавать безплатно маски, которые вообще ни от чего не защищают, или чеснок?».
54:15 Письмо слушателя. «План сатаны внедряется. Ходили всю жизнь без масок. Чего чушь молоть. Не носили никогда маски. Вы хотите его план принять чуть-чуть и ничего страшного. Ошибаетесь».
55:28 Письмо слушателя. «А транслированием негатива, как мучают людей, вы работаете аду, при чем даже не сознаете, что вас используют тёмные силы, разума Христова не имеете. Агитатор сатанизма лишь бы покрасоваться на экране. Ваша редакторская политика - вам в обличение. Я больше не буду смотреть ваш канал. Игорь Николаевич, а что сказал Христос? Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого. Позиция должна быть твердая. Полиция оказалась на высоте???Как низко вы пали».
59:00 Письмо слушателя. «Маска наверное немного помогает, но не на все 100. моя знакомая ехала в маске в маршрутке и там находилась больная женщина, которая чихала, кашляла, сопливила, знакомая заразилась и обнаружилось бактериальное воспаление легких и корона. причем, вентиляция не помогала. и только улучшение стало когда начала принимать антибиотики».
01:01:00 Письмо слушателя. «После родов хотели взять тест на ковид у ребенка (совсем обалдели) мы отказались, реакция была такая. Сначала возмущение, потом фраза, а мы всем делаем. Повторно сказал нет. Тут врач уже не стал спорить с нами и сказал, тогда отказ завтра напишите. На след. День все отказы написали. После родов супругу переместили в пост родовое отделение. Я думал все ок теперь, но нет. В 6 утра пока все спят, супруга просыпается и видит врача, который приставлят пирометр ко лбу ребёнка, видимо и жене тоже за секунду это сделали. Палата отдельная, за контракт платили».
01:02:25 Письмо слушателя. «Ездили к отцу Сергию, были там 3 дня. Богородица так устроили, машина сломалась и пришлось задержаться, спали прямо в храме. Благодать по всюду. Такая любовь у всех к отцу Сергию. На молебнах и службах плакать хочется. Очень сильное и благодатное место. Хочется остаться там навсегда».
01:04:15 Письмо слушателя. «Игорь Николаевич при всем уважении, когда вы говорите в чужой монастырь со своим уставом не входят, но причащаться нужно даже если помянают Кирилла, вы говорите что мы идём в их монастырь! А как это их Монастырь, если они еретики?».
01:09:01 Письмо слушателя. «Пожалуйста, пригласите авторитетных священников. Прошу вас выразить Мнение Церкви о вакцинации, чтобы не было принудительно и чтобы те кто хочет смуты, не ссылались на Церковь и правохранительные органы, благославляемые Церковью».
Сегодня мы ответим на различные вопросы наших слушателей, в том числе нужны ли маски, о пользе месте в нашей жизни молитвы, помогают ли они, нужны ли маски в Храме, как и с кем молиться, создавать ли молитвенные комнаты для этого, оформлять ли различные документы (ИНН, СНИЛС) и многое другое.
🔴 Все материалы выложены на сайте http://vera77.com/.🔴 Наш канал в Telegram: https://t.me/vera77_channel 🔴 Вопросы присылайте на почту [email protected].
🔴 Альтернативный видео-хостинг: https://www.brighteon.com/channels/vera77.
Содержание:
04:30 Письмо слушателя. "Моя знакомая борется в одиночку с вышками, рамками, не принимает масочный режим в Москве. Хочет и меня подключить. У меня нет желания писать в прокуратуру, минкомсвязь и Роспотребнадзор, постоянно писать заявления в полиции».
17:32 Письмо слушателя. «Добрый день! Подскажите, можно ли написать отказ от ИНН и СНИЛС по электронной почте?
Маску не ношу, поэтому ходить по этим инстанциям будет сложновато.
Благодарю за ответ».
21:10 Письмо слушателя. «Вы слишком хорошо думаете о масонах».
25:25 Молиться только остается. Не получится молитвенника вакцинировать.
28:00 Письмо слушателя. «Что делать если по-близости всего одна церковь, а там батюшка требует одевать маски. Не дает целовать крест».
37:32 Благодатный огонь 2012 арабы. https://www.youtube.com/watch?v=dZmzfQeZBAQ .
42:04 Письмо слушателя. «Игорь Николаевич вы сами запутались. Постарайтесь пожалуйста вот это объяснить, как можно с еретиком, раскольником, шаманом, язычником, сектантом, ОБЪЕДИНЯТСЯ???».
46:42 Письмо слушателя. «Мир вам, Игорь Николаевич можно ли оформиться страховку на Автомобиль опасно ли это для души Спаси Господи».
47:40 Письмо слушателя. «Вместо масок везде должны предлагать, например, или дольку чеснока/лимона/имбиря или гвоздику. Пока едешь в автобусе - жуй гвоздику, пока сидишь в кабинете чиновника - жуй гвоздику (или чеснок, смотря что предложат). Что лучше? Раздавать безплатно маски, которые вообще ни от чего не защищают, или чеснок?».
54:15 Письмо слушателя. «План сатаны внедряется. Ходили всю жизнь без масок. Чего чушь молоть. Не носили никогда маски. Вы хотите его план принять чуть-чуть и ничего страшного. Ошибаетесь».
55:28 Письмо слушателя. «А транслированием негатива, как мучают людей, вы работаете аду, при чем даже не сознаете, что вас используют тёмные силы, разума Христова не имеете. Агитатор сатанизма лишь бы покрасоваться на экране. Ваша редакторская политика - вам в обличение. Я больше не буду смотреть ваш канал. Игорь Николаевич, а что сказал Христос? Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого. Позиция должна быть твердая. Полиция оказалась на высоте???Как низко вы пали».
59:00 Письмо слушателя. «Маска наверное немного помогает, но не на все 100. моя знакомая ехала в маске в маршрутке и там находилась больная женщина, которая чихала, кашляла, сопливила, знакомая заразилась и обнаружилось бактериальное воспаление легких и корона. причем, вентиляция не помогала. и только улучшение стало когда начала принимать антибиотики».
01:01:00 Письмо слушателя. «После родов хотели взять тест на ковид у ребенка (совсем обалдели) мы отказались, реакция была такая. Сначала возмущение, потом фраза, а мы всем делаем. Повторно сказал нет. Тут врач уже не стал спорить с нами и сказал, тогда отказ завтра напишите. На след. День все отказы написали. После родов супругу переместили в пост родовое отделение. Я думал все ок теперь, но нет. В 6 утра пока все спят, супруга просыпается и видит врача, который приставлят пирометр ко лбу ребёнка, видимо и жене тоже за секунду это сделали. Палата отдельная, за контракт платили».
01:02:25 Письмо слушателя. «Ездили к отцу Сергию, были там 3 дня. Богородица так устроили, машина сломалась и пришлось задержаться, спали прямо в храме. Благодать по всюду. Такая любовь у всех к отцу Сергию. На молебнах и службах плакать хочется. Очень сильное и благодатное место. Хочется остаться там навсегда».
01:04:15 Письмо слушателя. «Игорь Николаевич при всем уважении, когда вы говорите в чужой монастырь со своим уставом не входят, но причащаться нужно даже если помянают Кирилла, вы говорите что мы идём в их монастырь! А как это их Монастырь, если они еретики?».
01:09:01 Письмо слушателя. «Пожалуйста, пригласите авторитетных священников. Прошу вас выразить Мнение Церкви о вакцинации, чтобы не было принудительно и чтобы те кто хочет смуты, не ссылались на Церковь и правохранительные органы, благославляемые Церковью».
Сегодня мы ответим на различные вопросы наших слушателей, в том числе нужны ли маски, о пользе месте в нашей жизни молитвы, помогают ли они, нужны ли маски в Храме, как и с кем молиться, создавать ли молитвенные комнаты для этого, оформлять ли различные документы (ИНН, СНИЛС) и многое другое.
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