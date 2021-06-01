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de waarheid tekst
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0 view • June 01, 2021
Beste mensen, in de bijgevoegde nota is een verslag van grote waarde voor elk die de waarheid zoekt.
De inhoud is een openbaring van wat er hier in België is gebeurd tijden de "corona crisis".
Alles er in is gedubbelchecked ,er is geen fantasie mee gemoeid enkel de echte rauwe realiteit.
We zijn het slachtoffer geworden van een megalomane ,onbetrouwbare bende die zichzelf de Belgische regering noemt, ze hebben misschien een groot deel van de bevolking een rad voor ogen kunnen draaien ,voor een langere periode.
Echter dit stopt hier en nu,eens je gelezen hebt hoe de zaken in elkaar staken en hoe ze het hebben gespeeld dan is het vertrouwen ,hoe klein ook , verdwenen.
hierbij gevoegd ook de link naar één van de meest opzienbarende websites die je ooit zal zien, gebruikt door de media om je te misleiden, veel leesplezier,
link: https://www.shutterstock.com/nl/video/search/covid-hospital
De inhoud is een openbaring van wat er hier in België is gebeurd tijden de "corona crisis".
Alles er in is gedubbelchecked ,er is geen fantasie mee gemoeid enkel de echte rauwe realiteit.
We zijn het slachtoffer geworden van een megalomane ,onbetrouwbare bende die zichzelf de Belgische regering noemt, ze hebben misschien een groot deel van de bevolking een rad voor ogen kunnen draaien ,voor een langere periode.
Echter dit stopt hier en nu,eens je gelezen hebt hoe de zaken in elkaar staken en hoe ze het hebben gespeeld dan is het vertrouwen ,hoe klein ook , verdwenen.
hierbij gevoegd ook de link naar één van de meest opzienbarende websites die je ooit zal zien, gebruikt door de media om je te misleiden, veel leesplezier,
link: https://www.shutterstock.com/nl/video/search/covid-hospital
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