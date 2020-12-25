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25.12.2020. Новости. Путин и Собянин СС спасают массовую вакцинацию от позора (Выпуск № 182 часть I (1)).
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5517 views • December 24, 2020
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:58 ВАКЦИННЫЙ СКАНДАЛ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=dqyZXuLCYFs&;feature=youtu.be.
06:12 Вот что говорят представители здравоохранения. https://vk.com/69in555fucku?w=wall442009621_879.
09:02 В феврале придет COVID-21: утечка о планах глобалистов из правительств Канады и Ганы. https://thebigtheone.com/%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-covid-21-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D0%B3%D0%BB%D0%BE/.
13:25 Новая утечка о планах глобалистов. На этот раз – из Франции. https://thebigtheone.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D.
15:25 ГРАНИЦЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ | Новый штамп covid-19. ЕВРОПА отменяет рейсы. https://www.youtube.com/watch?v=oV1ZbLAq4JU.
16:48 Новый штамм более заразного коронавируса в Великобритании. Европа закрывается от очага инфекции. https://www.youtube.com/watch?v=rwWRUqQ-NZA.
17:37 НОВЫЙ КОРОНАВИРУС‼️ Люди спешно покидают Англию‼️ https://www.youtube.com/watch?v=CcULktWsZtY.
20:45 Письмо слушателя. Отольются кошке мышкины слезы.
26:52 Письмо слушателя. Наблюдения из Варшавы.
29:08 Отрава для вируса. https://www.youtube.com/watch?v=KCShdEQEgsc.
31:01 Опасный антисептик! https://www.youtube.com/watch?v=TI94kBrQ05M.
34:33 ВЕЛИКИЙ ИСХОД англичан‼️ смотри описание под видео. https://www.youtube.com/watch?v=XUUgQ5-T2sE&;feature=youtu.be.
36:10 Больше ада- страна действия Нидерланды. https://vk.com/69in555fucku?w=wall442009621_853.
37:18 Хроники АПОКАЛИПСИСА‼️Новая НОРМАЛЬНОСТЬ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=Kk4klIZ2dqM.
38:15 Поезда FEMA в России. https://www.youtube.com/watch?v=50JltiWpEjU&;feature=youtu.be.
47:57 Письмо слушателя. Только стадо примет обязательную вакцинацию
49:11 ОТКРОВЕНИЕ ОТ ДЕМОНА О СУЩЕСТВУЮЩЕМ РЕЖИМЕ И ГРЯДУЩЕЙ ВОЙНЕ. https://www.youtube.com/watch?v=Nk40bWZpHOk.
55:30 Священник вернулся с того света (Аудио). https://www.youtube.com/watch?v=gmdpFfHbSk8.
Сегодня мы увидим, что вакцинация не так безопасна, как ее представляли людям, рассмотрим планы глобалистов передовых стран на будущий год, так же увидим нынешнюю ситуацию в Великобритании с новым вирусом. Узнаем, если ли лагеря FEMA в России. Послушаем священника который вернулся после клинической смерти с того света, услышим откровения беса про нынешнюю ситуацию в мире.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:58 ВАКЦИННЫЙ СКАНДАЛ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=dqyZXuLCYFs&;feature=youtu.be.
06:12 Вот что говорят представители здравоохранения. https://vk.com/69in555fucku?w=wall442009621_879.
09:02 В феврале придет COVID-21: утечка о планах глобалистов из правительств Канады и Ганы. https://thebigtheone.com/%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82-covid-21-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D0%B3%D0%BB%D0%BE/.
13:25 Новая утечка о планах глобалистов. На этот раз – из Франции. https://thebigtheone.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D.
15:25 ГРАНИЦЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ | Новый штамп covid-19. ЕВРОПА отменяет рейсы. https://www.youtube.com/watch?v=oV1ZbLAq4JU.
16:48 Новый штамм более заразного коронавируса в Великобритании. Европа закрывается от очага инфекции. https://www.youtube.com/watch?v=rwWRUqQ-NZA.
17:37 НОВЫЙ КОРОНАВИРУС‼️ Люди спешно покидают Англию‼️ https://www.youtube.com/watch?v=CcULktWsZtY.
20:45 Письмо слушателя. Отольются кошке мышкины слезы.
26:52 Письмо слушателя. Наблюдения из Варшавы.
29:08 Отрава для вируса. https://www.youtube.com/watch?v=KCShdEQEgsc.
31:01 Опасный антисептик! https://www.youtube.com/watch?v=TI94kBrQ05M.
34:33 ВЕЛИКИЙ ИСХОД англичан‼️ смотри описание под видео. https://www.youtube.com/watch?v=XUUgQ5-T2sE&;feature=youtu.be.
36:10 Больше ада- страна действия Нидерланды. https://vk.com/69in555fucku?w=wall442009621_853.
37:18 Хроники АПОКАЛИПСИСА‼️Новая НОРМАЛЬНОСТЬ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=Kk4klIZ2dqM.
38:15 Поезда FEMA в России. https://www.youtube.com/watch?v=50JltiWpEjU&;feature=youtu.be.
47:57 Письмо слушателя. Только стадо примет обязательную вакцинацию
49:11 ОТКРОВЕНИЕ ОТ ДЕМОНА О СУЩЕСТВУЮЩЕМ РЕЖИМЕ И ГРЯДУЩЕЙ ВОЙНЕ. https://www.youtube.com/watch?v=Nk40bWZpHOk.
55:30 Священник вернулся с того света (Аудио). https://www.youtube.com/watch?v=gmdpFfHbSk8.
Сегодня мы увидим, что вакцинация не так безопасна, как ее представляли людям, рассмотрим планы глобалистов передовых стран на будущий год, так же увидим нынешнюю ситуацию в Великобритании с новым вирусом. Узнаем, если ли лагеря FEMA в России. Послушаем священника который вернулся после клинической смерти с того света, услышим откровения беса про нынешнюю ситуацию в мире.
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