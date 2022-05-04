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Стрелков. Приглашение на митинг памяти жертв Одесской трагедии (28.04.16)
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12 views • May 04, 2022
2 мая 2016 года «Комитет 25 января» проведет акцию памяти погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 г.
Место: г. Москва, м. «Достоевская», Суворовская площадь (сквер у памятника А. В. Суворову).
Время: 14:00 – 15:00 – сбор участников мероприятия;
15:00 – 18:00 – митинг (выступления организаторов и гостей, принятие резолюции по итогам митинга).
Условие: отсутствие какой-либо символики
Митинг согласован в мэрии Москвы 27.04.2016
Место: г. Москва, м. «Достоевская», Суворовская площадь (сквер у памятника А. В. Суворову).
Время: 14:00 – 15:00 – сбор участников мероприятия;
15:00 – 18:00 – митинг (выступления организаторов и гостей, принятие резолюции по итогам митинга).
Условие: отсутствие какой-либо символики
Митинг согласован в мэрии Москвы 27.04.2016
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