TREMENDA MAFIA TIENE LA VICEPRESIDENTA RAQUEL PEÑA CON LAS INYECCIONES DE CHINA

El millón de vacunas Sinovac traídas desde China este miércoles costaron al Estado US$19 la unidad, equivalente a US$19 millones, según informó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, coordinadora del Gabinete de Salud.



En el cargamento, traído en un vuelo chárter desde el país asiático, también llegó una donación de China, consistente en 50,000 dosis de la marca Sinopharm y 51,200 jeringas.



Desde China hay otro cargamento pendiente de un millón de vacunas, que llegará al país, inmediatamente se reciba el permiso de exportación, dijo Peña, en declaraciones a la prensa en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).



La funcionaria manifestó que el Plan Nacional de Vacunación continúa este jueves, enfocado en profesores de inicial para que estén listos para el 6 de abril, día que comienza la docencia presencial en 48 demarcaciones, y se comenzará la aplicación de la segunda dosis.



El plan redujo la aplicación de dosis la semana pasada debido a la falta de antídotos y solo se inoculaban a las personas que hicieron la reserva a través de la página web “Vacúnate RD”.



El total de dosis que han llegado al país son 1,868,000. De esas, el Gobierno ha aplicado más de 675,000 en el proceso de inmunización, que comenzó hace más de un mes.



China, principal proveedor



El Gobierno hizo los transmites tempranos para obtener los antídotos con tiempo: el 30 de octubre, firmó un convenio con AstraZeneca para comprar 10 millones de dosis, también firmó otros acuerdos con laboratorios, cuyo total, suman más de 20 millones de vacunas en reservas, pero no hay una fecha en que esas farmacéuticas cumplan con sus acuerdos, según dijo Peña.



En cambio, China ha sido el principal abastecedor de República Dominicana. Desde ese país asiático han llegado un total 1,818,000 dosis; y hay otro millón en agenda para llegar a final de este mes, cuando se obtenga el permiso de exportación, según agregó la vicepresidenta.



El presidente Luis Abinader agradeció en Twitter a China “por autorizar el permiso de exportación de 1 millón de vacunas y donar 50 mil más para continuar el proceso de vacunación”.



Mientras que Zhang Run, embajador de China en República Dominicana, dijo que la donación constituye un logro importante de la cooperación anti pandémica de ambos países, y manifestó que China está cumpliendo la promesa de que sus vacunas sean un bien global.