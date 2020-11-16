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La Politique du Doigt Mouillé et du Mensonge - Bienvenue en Absurdistan ! Silvano Trotta
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5 views • November 16, 2020
15 novembre 2020 : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Le-Doigt-Mouille%CC%81:2
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
Ce gouvernement mène une politique au doigt mouillé basée sur le Mensonge aidé en cela par des Médias aux ordres.
Sources :
https://twitter.com/silvano_trotta
https://www.corriere.it/cronache/20_novembre_15/ricerca-choc-coronavirus-circolava-italia-gia-dall-estate-2019-fdb3a9d2-2731-11eb-80dd-837b5190599c.shtml?&;appunica=true
https://www.decision-sante.com/actualites/breve/2020/03/20/le-remdesivir-un-traitement-salue-par-loms_29346
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-11/corona-regeln-frankreich-lockdown-polizei-quarantaene-attest-joggen-sport?utm_referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-les-soignants-sont-degoutes-de-l-attitude-du-gouvernement-dit-un-syndicat-7800921178
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
Ce gouvernement mène une politique au doigt mouillé basée sur le Mensonge aidé en cela par des Médias aux ordres.
Sources :
https://twitter.com/silvano_trotta
https://www.corriere.it/cronache/20_novembre_15/ricerca-choc-coronavirus-circolava-italia-gia-dall-estate-2019-fdb3a9d2-2731-11eb-80dd-837b5190599c.shtml?&;appunica=true
https://www.decision-sante.com/actualites/breve/2020/03/20/le-remdesivir-un-traitement-salue-par-loms_29346
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-11/corona-regeln-frankreich-lockdown-polizei-quarantaene-attest-joggen-sport?utm_referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-les-soignants-sont-degoutes-de-l-attitude-du-gouvernement-dit-un-syndicat-7800921178
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