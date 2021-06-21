Οι θρησκείες θα αφανίσουν τον άνθρωπο | Δημήτρης Λιαντίνης

«Εγώ, αξιότιμοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η αιτία που θα καταστραφεί το ανθρώπινο γένος από τον πλανήτη είναι οι θρησκείες. Γιατί διδάσκουν χωρίς επιστήμη. Θεμελιώνουν απάνω στη φαντασία.»



«Αν ήθελα να ζωγραφίσω τη χειρότερη μορφή της βλακείας, δεν μπορώ παρά να τη ζωγραφίσω έτσι. Θα βάλω ένα θεολόγο να κάνει στα παιδιά σου κατήχηση. Και αν ήθελα να τρελάνω ένα παιδί θα το ‘βαζα να μου πει τί του ‘μαθε ο θεολόγος στην κατήχηση.»



Δημήτρης Λιαντίνης