سقوط آزاد یک تمدن
iran7000
iran7000
1 follower
0
7 views • 1 day ago

جنایات اقتصادی نظم جهانی و مزدوران اسلامگرای حکومت جهانی در ایران و خالی کردن جیب مردم با دستکاری عمدی قیمت دلار در این ویدیو آمده است! بویژه به تغییرات قیمت دلار پس از روی کار آوردن اسلامگرایی مزدور برژینسکی در جریان انقلاب ۵۷ دقت کنید! اسلامگرایی ابزاری است جهانی برای فقیر و جاهل نگهداشتن شما و پشت آن جریان‌های فراماسونری حکومت جهانی ابراهیمی و ایرانستیز و بشر ستیز است!
رضاهازلی
Telegram:
MehriranTV
whiteiran

Mehriran.TV
انجمن مهر ایران

Keywords
iraneconomyiran economy
