سقوط آزاد یک تمدن

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
جنایات اقتصادی نظم جهانی و مزدوران اسلامگرای حکومت جهانی در ایران و خالی کردن جیب مردم با دستکاری عمدی قیمت دلار در این ویدیو آمده است! بویژه به تغییرات قیمت دلار پس از روی کار آوردن اسلامگرایی مزدور برژینسکی در جریان انقلاب ۵۷ دقت کنید! اسلامگرایی ابزاری است جهانی برای فقیر و جاهل نگهداشتن شما و پشت آن جریانهای فراماسونری حکومت جهانی ابراهیمی و ایرانستیز و بشر ستیز است!
رضاهازلی
Telegram:
MehriranTV
whiteiran
Mehriran.TV
انجمن مهر ایران