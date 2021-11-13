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Pensiero su esperimenti del moto relativo 25 Maggio 2018
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76 views • November 13, 2021
Dal canale di odiupicku https://youtu.be/mn-BPQtMQ08
Tolomeo - CONTRO IL MOVIMENTO DELLA TERRA: da questo articolo della nasa http://adsbit.harvard.edu/full/seri/SidM./0009//0000294.000.html
Tolomeo visse nel II secolo d.C., quindi vediamo i suoi pensieri su questo argomento facendo il seguente esperimento mentale:
Il Concorde aveva una velocità di decollo di 220 nodi pari a 400 km / h ... Ora, immaginiamo che il concorde voli in direzione contraria della rotazione terrestre da qualche parte passando sopra il circolo polare artico (a 400 km / h) dove la presunta velocità della rotazione terrestre è di circa 700 km / h.
Allora, se l'aria si comporta come un gas, non come un'acqua (che presuppone un graduale ripristino della INERZIA INIZIALE persa), dovremmo aspettarci un risultato del genere: anche prima di lasciare la terra la concorde annullerebbe più del 50% della sua inerzia iniziale (quantità di moto) . Cosa significa? Significa che nel momento stesso del decollo, i passeggeri del Concorde dovrebbero essere in grado di notare (in modo molto percettibile) il movimento rotatorio della terra sotto di loro assumendo che il pilota del Concord subito dopo il decollo, viri il Concorde a sinistra o a destra (non fa alcuna differenza), in modo che la loro direzione di volo sia ora perpendicolare alla direzione della rotazione terrestre. I passeggeri del Concorde dovrebbero essere in grado (mentre il Concorde sta ripristinando il suo momento angolare iniziale (che aveva prima di decollare) di vedere MOLTO DISTINTAMENTE E PERCEPIBILMENTE come la terra sta girando sotto di loro dal loro lato sinistro al loro lato destro (se il Concorde ha virato a destra) o dal loro lato destro alla loro sinistra (se il concorde ha virato a sinistra).
Se l'aria si comporta come un'acqua, che presuppone sia il guadagno o la perdita dell’inerzia iniziale del Concorde, i passeggeri sarebbero sottomessi (nel momento stesso in cui il pilota del concorde fa virare improvvisamente l’aereo a destra o a sinistra) all’effetto di un colpo laterale istantaneo molto forte che tende a portare il concorde nella direzione di rotazione terrestre.
Al minuto 8.45 del video c'è una frase molto importante che dice:
"Poiché la resistenza dell’aria sarebbe trascurabile (data la velocità molto bassa del treno) il nostro ragazzo sarebbe in grado di osservare la base del treno scorrere sotto i suoi piedi mentre si trova in alto, perché non ci sarebbe * nessuna differenza significativa * tra i due scenari raffigurati (due diversi fotogrammi di riferimento). "
La frase non ci sarebbe * nessuna differenza significativa * tra due scenari raffigurati significa questo:
Non ci sarebbe * nessuna differenza significativa * rispetto a quello che potremmo vedere attraverso un contenitore di vetro trasparente (da qui lo scopo di inventare l'idea di * contenitore di vetro * in primo luogo) se il nostro corridore facesse la stessa gara (sopra al treno in movimento), ma questa volta all'interno del treno in movimento.
Dal punto di vista dei membri del nostro campo ci dovrebbe essere una grande differenza tra questi due scenari ...
Secondo loro nel secondo scenario (correndo all'interno del contenitore di vetro mobile) vedremmo qualcosa di molto diverso: il nostro corridore, all'improvviso (subito dopo aver saltato verso l’alto del contenitore di vetro fino a 50 m) sarebbe stato sottomesso a due diversi movimenti (su e indietro (a sinistra dal nostro punto di vista) ...
Ora, sta a te decidere quale scenario è più realistico ...
ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, Whatsapp ecc.)
AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.
https://www.tinelli.eu
Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli
AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull
https://www.tinelli.eu/indice.html
1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo
Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists
My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103
✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
Tolomeo - CONTRO IL MOVIMENTO DELLA TERRA: da questo articolo della nasa http://adsbit.harvard.edu/full/seri/SidM./0009//0000294.000.html
Tolomeo visse nel II secolo d.C., quindi vediamo i suoi pensieri su questo argomento facendo il seguente esperimento mentale:
Il Concorde aveva una velocità di decollo di 220 nodi pari a 400 km / h ... Ora, immaginiamo che il concorde voli in direzione contraria della rotazione terrestre da qualche parte passando sopra il circolo polare artico (a 400 km / h) dove la presunta velocità della rotazione terrestre è di circa 700 km / h.
Allora, se l'aria si comporta come un gas, non come un'acqua (che presuppone un graduale ripristino della INERZIA INIZIALE persa), dovremmo aspettarci un risultato del genere: anche prima di lasciare la terra la concorde annullerebbe più del 50% della sua inerzia iniziale (quantità di moto) . Cosa significa? Significa che nel momento stesso del decollo, i passeggeri del Concorde dovrebbero essere in grado di notare (in modo molto percettibile) il movimento rotatorio della terra sotto di loro assumendo che il pilota del Concord subito dopo il decollo, viri il Concorde a sinistra o a destra (non fa alcuna differenza), in modo che la loro direzione di volo sia ora perpendicolare alla direzione della rotazione terrestre. I passeggeri del Concorde dovrebbero essere in grado (mentre il Concorde sta ripristinando il suo momento angolare iniziale (che aveva prima di decollare) di vedere MOLTO DISTINTAMENTE E PERCEPIBILMENTE come la terra sta girando sotto di loro dal loro lato sinistro al loro lato destro (se il Concorde ha virato a destra) o dal loro lato destro alla loro sinistra (se il concorde ha virato a sinistra).
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Al minuto 8.45 del video c'è una frase molto importante che dice:
"Poiché la resistenza dell’aria sarebbe trascurabile (data la velocità molto bassa del treno) il nostro ragazzo sarebbe in grado di osservare la base del treno scorrere sotto i suoi piedi mentre si trova in alto, perché non ci sarebbe * nessuna differenza significativa * tra i due scenari raffigurati (due diversi fotogrammi di riferimento). "
La frase non ci sarebbe * nessuna differenza significativa * tra due scenari raffigurati significa questo:
Non ci sarebbe * nessuna differenza significativa * rispetto a quello che potremmo vedere attraverso un contenitore di vetro trasparente (da qui lo scopo di inventare l'idea di * contenitore di vetro * in primo luogo) se il nostro corridore facesse la stessa gara (sopra al treno in movimento), ma questa volta all'interno del treno in movimento.
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