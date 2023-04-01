Γερμανός Υπουργός Υγείας: Παραδέχεται τις Σοβαρές Παρενέργειες από τα Εμβόλια του Κορονοϊού

Ο Λάουτερμπαχ, έκανε την παραδοχή αυτή κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης όπου, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι, η κυβέρνηση αναγνωρίζει το γεγονός ότι, πλέον, ορισμένοι πολίτες, εξαιτίας των εμβολιασμών, ζουν «με βαριές αναπηρίες και μόνιμους τραυματισμούς».



Ο Γερμανός υπουργός σημείωσε, ωστόσο, ότι η αναλογία τέτοιων περιστατικών και οφελών από τα εμβόλια είναι πολύ μικρή. Όπως είπε, ο εμβολιασμός κατά της Covid19 εξακολουθεί να προστατεύει από τη βαριά νόσηση και τα συμπτώματα του Long Covid, ενώ, στη συνέχεια, παραδέχθηκε ότι, από την πανδημία, οι φαρμακευτικές, επωφελήθηκαν από τις συμφωνίες τους με τα κράτη - μέλη (οι οποίες και απαλλάσσουν τις εταιρείες από πιθανές αποζημιώσεις), αποκομίζοντας τεράστια κέρδη.

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