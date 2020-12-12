PCR testini kullanarak nerdeyse her şeyi HERKESTE bulabilirsiniz !

PCR Testinin Mucidi Amerikalı Biyokimyacı1993 Nobel Kimya Ödülü Sahibi Kary B. Mullis"Kurumsal Açgözlülük & Aids" Açık OturumuSanta Monica, California 07/12/1997● ...bu testi iyi kullanarak nerdeyse her şeyi HERKESTE bulabilirsin.● ...yani bundan dolayı sonuçların anlamlı olduğunu iddia etmek, bir istismar olarak düşünülebilir.● PCR testleri herhangi bir şeyden eser miktarda almanı, onu ölçülebilir hale getirmenive sonra sanki ÖNEMLİ BİR ŞEYMİŞ GİBİ göstermeni sağlar.● Bu test sana hasta olduğunu söylemez ya da bulduğun şeyin sana gerçekten zarar vereceğini...HAKİKAT için teşekkürler Kary Mullis🙏🏼KAYNAKLAR:Corporate Greed & AIDS Part 1Corporate Greed & AIDS Part 2�KARY MULLIS, ERFINDER DES PCR-TEST UND NOBELPREISTRÄGER KLÄRT AUF! DEUTSCH