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PCR testini kullanarak nerdeyse her şeyi HERKESTE bulabilirsiniz !
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6 views • December 12, 2020
PCR Testinin Mucidi Amerikalı Biyokimyacı
1993 Nobel Kimya Ödülü Sahibi Kary B. Mullis
"Kurumsal Açgözlülük & Aids" Açık Oturumu
Santa Monica, California 07/12/1997
● ...bu testi iyi kullanarak nerdeyse her şeyi HERKESTE bulabilirsin.
● ...yani bundan dolayı sonuçların anlamlı olduğunu iddia etmek, bir istismar olarak düşünülebilir.
● PCR testleri herhangi bir şeyden eser miktarda almanı, onu ölçülebilir hale getirmeni
ve sonra sanki ÖNEMLİ BİR ŞEYMİŞ GİBİ göstermeni sağlar.
● Bu test sana hasta olduğunu söylemez ya da bulduğun şeyin sana gerçekten zarar vereceğini...
HAKİKAT için teşekkürler Kary Mullis🙏🏼
KAYNAKLAR:
Corporate Greed & AIDS Part 1
https://youtu.be/IQeStnP_Ed0
Corporate Greed & AIDS Part 2�
https://youtu.be/Xpcdq9jh5Eo
KARY MULLIS, ERFINDER DES PCR-TEST UND NOBELPREISTRÄGER KLÄRT AUF! DEUTSCH
https://www.bitchute.com/video/9agbhtUMGeV3/
1993 Nobel Kimya Ödülü Sahibi Kary B. Mullis
"Kurumsal Açgözlülük & Aids" Açık Oturumu
Santa Monica, California 07/12/1997
● ...bu testi iyi kullanarak nerdeyse her şeyi HERKESTE bulabilirsin.
● ...yani bundan dolayı sonuçların anlamlı olduğunu iddia etmek, bir istismar olarak düşünülebilir.
● PCR testleri herhangi bir şeyden eser miktarda almanı, onu ölçülebilir hale getirmeni
ve sonra sanki ÖNEMLİ BİR ŞEYMİŞ GİBİ göstermeni sağlar.
● Bu test sana hasta olduğunu söylemez ya da bulduğun şeyin sana gerçekten zarar vereceğini...
HAKİKAT için teşekkürler Kary Mullis🙏🏼
KAYNAKLAR:
Corporate Greed & AIDS Part 1
https://youtu.be/IQeStnP_Ed0
Corporate Greed & AIDS Part 2�
https://youtu.be/Xpcdq9jh5Eo
KARY MULLIS, ERFINDER DES PCR-TEST UND NOBELPREISTRÄGER KLÄRT AUF! DEUTSCH
https://www.bitchute.com/video/9agbhtUMGeV3/
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