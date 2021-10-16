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Το εμβόλιο Pfizer κάτω από το μικροσκόπιο
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634 views • October 16, 2021
Στα 11 λεπτά θέασης στο μικροσκόπιο, το εμβόλιο αλλάζει.
Δείτε τι γίνεται.
Ποιος μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις ή να προκύψουν περαιτέρω ερωτήσεις; Αυτό το βίντεο είναι εντελώς χωρίς αξία. Θα πρέπει μόνο να ενθαρρύνει τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων, προκειμένου να υπάρχει μια περαιτέρω βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το πώς ο καθένας αντιμετωπίζει την ερώτηση για τον εαυτό του:
Να εμβολιάστώ; ναι; ή όχι;
Δείτε τι γίνεται.
Ποιος μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις ή να προκύψουν περαιτέρω ερωτήσεις; Αυτό το βίντεο είναι εντελώς χωρίς αξία. Θα πρέπει μόνο να ενθαρρύνει τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων, προκειμένου να υπάρχει μια περαιτέρω βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το πώς ο καθένας αντιμετωπίζει την ερώτηση για τον εαυτό του:
Να εμβολιάστώ; ναι; ή όχι;
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