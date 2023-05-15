scabelum.com

Luis de Miguel entrevista a Adrian Zelaia Ulibarri, Presidente de EKAI Group y Profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Tiene una larga trayectoria profesional en puestos directivos en grandes empresas vascas y ha sido durante 10 años miembro del Conseio Asesor en Política Industrial en la Unión Europea. Ha publicado más de 30 libros sobre políticas y estrategias socioeconómicas. (9 de Mayo 2023)