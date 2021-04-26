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Πολιτική Ορθότητα και Χιούμορ
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0 view • April 26, 2021
-19:00-19:15: Χαιρετισμός από τα μέλη του ΔΣ του ΘΑΡΣΥΝ
-19:15-19:35: Εισήγηση της Καθηγήτριας Αστικού Δικαίου κας. Αικατερίνης Φουντεδάκη, με θέμα: "Μη εξατομικευμένες διακρίσεις, ρατσιστικός λόγος και νομολογία ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων"
-19:35-19:55: Εισήγηση του Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κου. Παναγιώτη Μαντζούφα, με θέμα: "Ελευθερία του λόγου, βλασφημία και πολιτική ορθότητα"
-19:55-20:30: Q&Α session με τον Youtuber και κωμικό Mikeius, με θέμα: "Σχέση κωμωδίας και πολιτικής ορθότητας"
-20:30-21:00: Συζήτηση με το κοινό
-19:15-19:35: Εισήγηση της Καθηγήτριας Αστικού Δικαίου κας. Αικατερίνης Φουντεδάκη, με θέμα: "Μη εξατομικευμένες διακρίσεις, ρατσιστικός λόγος και νομολογία ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων"
-19:35-19:55: Εισήγηση του Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κου. Παναγιώτη Μαντζούφα, με θέμα: "Ελευθερία του λόγου, βλασφημία και πολιτική ορθότητα"
-19:55-20:30: Q&Α session με τον Youtuber και κωμικό Mikeius, με θέμα: "Σχέση κωμωδίας και πολιτικής ορθότητας"
-20:30-21:00: Συζήτηση με το κοινό
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