Πολιτική Ορθότητα και Χιούμορ

-19:00-19:15: Χαιρετισμός από τα μέλη του ΔΣ του ΘΑΡΣΥΝ

-19:15-19:35: Εισήγηση της Καθηγήτριας Αστικού Δικαίου κας. Αικατερίνης Φουντεδάκη, με θέμα: "Μη εξατομικευμένες διακρίσεις, ρατσιστικός λόγος και νομολογία ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων"

-19:35-19:55: Εισήγηση του Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κου. Παναγιώτη Μαντζούφα, με θέμα: "Ελευθερία του λόγου, βλασφημία και πολιτική ορθότητα"

-19:55-20:30: Q&Α session με τον Youtuber και κωμικό Mikeius, με θέμα: "Σχέση κωμωδίας και πολιτικής ορθότητας"

-20:30-21:00: Συζήτηση με το κοινό