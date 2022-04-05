Περί μετανοίας και Θείας Μεταλήψεως των εμβολιασμένων. Ποίημα - Κλίμακα αναισθησίας - πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

11 views • April 05, 2022





Από την Καρδιά της Ερήμου - σειρά εκπομπών.

"Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού"

Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων.

Επιμέλεια κειμένων & ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης

ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη. Περί μετανοίας και Θείας Μεταλήψεως των εμβολιασμένων. Ποίημα - Κλίμακα αναισθησίας - πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη https://ugetube.com/watch/fi8NquLEDUAYx1V https://rumble.com/vzqle6-orthodox-contrition-and-salvation.html . Πηγή: https://youtu.be/0UcK-o0_2Rw Από την Καρδιά της Ερήμου - σειρά εκπομπών."Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού"Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων.Επιμέλεια κειμένων & ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτηςποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη. Keywords newschristtruthorthodoxyhellassalvation soulcontrition

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